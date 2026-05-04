Στενά του Ορμούζ: Ξεκινά η επιχείρηση «Ελευθερία» για τον απεγκλωβισμό πλοίων

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του ότι οι ΗΠΑ έχουν «πολύ θετικές συζητήσεις» με το Ιράν που «θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους».

«Οι εκπρόσωποί μου έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν και αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η εκεχειρία ισχύει από τις 8 Απριλίου, μετά από σχεδόν 40 ημέρες ισραηλινών και αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν και αντίποινα της Τεχεράνης στην περιοχή. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός έχουν βαλτώσει.

Στην ίδια ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ ξεκινούν σήμερα μια προσπάθεια απεγκλωβισμού πλοίων που παραμένουν ακινητοποιημένα στα Στενά του Ορμούζ. Όπως ανέφερε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύει ακινητοποιημένα πλοία.

Περιέγραψε την προσπάθεια ως μια «ανθρωπιστική χειρονομία» που αποσκοπεί μόνο σε βοήθεια ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των ΗΠΑ, ενημερώσαμε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις περιορισμένες θαλάσσιες οδούς, ώστε να μπορούν ελεύθερα και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους», τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Αυτή η διαδικασία, Project Freedom (Σχέδιο Ελευθερία), θα ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας, ώρα Μέσης Ανατολής», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Χθες, ο πρόεδρος Τραμπ, δήλωσε σε συνέντευξη στο ισραηλινό Kan News ότι μελέτησε τη νέα πρόταση που προήλθε από το Ιράν και ότι δεν είναι αποδεκτή. Επιπλέον, αναφέρθηκε ξανά στο ζήτημα της χάρης για τον Νετανιάχου: «Χρειάζεστε έναν πρωθυπουργό που να μπορεί να επικεντρώνεται στον πόλεμο και όχι στις ανοησίες.»

Ιράν: Οποιαδήποτε «ανάμιξη» των ΗΠΑ στα Στενά θεωρείται «παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός

Ανώτερος ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε «αμερικανική ανάμιξη» στα Στενά του Ορμούζ «παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός, μετά την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ πως σχεδιάζεται ναυτική επιχείρηση συνοδείας πλοίων αποκλεισμένων στον Κόλπο.

«Προειδοποίηση: Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», τόνισε στα αγγλικά και στα περσικά μέσω X ο Εμπραχίμ Αζιζί, πρόεδρος της επιτροπής του ιρανικού κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για υποθέσεις εθνικής ασφαλείας.

Τάνκερ χτυπήθηκε ανοικτά των ΗΑΕ

Η ένταση στην περιοχή έχει αυξηθεί μετά την είδηση πως τάνκερ χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ, στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

«Το UKMTO έλαβε αναφορά για συμβάν 78 ναυτικά μίλια (σ.σ. 145 χιλιόμετρα) βόρεια από τη Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», ανέφερε μέσω X η υπηρεσία, που υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας πως το «συμβάν» αυτό της αναφέρθηκε χθες Κυριακή στις 22:40 (ώρα Ελλάδας).

«Δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα», σημείωσε, συμπληρώνοντας πως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση.

Δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις, ιδίως από πού είχε αποπλεύσει το σκάφος που έγινε στόχος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ