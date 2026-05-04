Αύξηση 15,7% στον κύκλο εργασιών για την Δομική Κρήτης το 2025

Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην ανάληψη νέων έργων και στην επιτάχυνση της εκτέλεσης υφιστάμενων συμβάσεων, με αποτέλεσμα υψηλότερο ρυθμό τιμολόγησης εντός της χρήσης.

Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 15,7%, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 18,03 εκατ. ευρώ έναντι 15,58 εκατ. ευρώ το 2024, κατέγραψε η Δομική Κρήτης το 2025.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αύξηση αυτή αποδίδεται στην ανάληψη νέων έργων και στην επιτάχυνση της εκτέλεσης υφιστάμενων συμβάσεων, με αποτέλεσμα υψηλότερο ρυθμό τιμολόγησης εντός της χρήσης.

Κερδοφορία

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,18 εκατ. ευρώ έναντι 1,58 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση, κυρίως λόγω της συγκυρίας του αυξημένου κόστους υλικών.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €0,40 εκατ. έναντι €0,39 εκατ. την προηγούμενη χρήση, παραμένοντας σε σταθερό επίπεδο, παρά τη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας. Η διατήρηση της κερδοφορίας υποστηρίχθηκε από τη μείωση του καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους και τη βελτιωμένη διαχείριση του δανεισμού.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε €0,30 εκατ. έναντι €0,25 εκατ. το 2024.

Ισολογισμός & Ρευστότητα

Η Εταιρεία ενίσχυσε σημαντικά τη χρηματοοικονομική της θέση κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν σε 4,26 εκατ. ευρώ από €0,92 εκατ. το 2024, ως αποτέλεσμα ισχυρών θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών.

Ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε κατά 1,46 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε σημαντικά σε 1,10 εκατ. ευρώ από 5,91 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταδεικνύοντας ουσιαστική απομόχλευση.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 5,15 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικών ροών €0,37 εκατ. το 2024

Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο Συμβάσεων

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων της Εταιρείας αυξήθηκε σε €62,2 εκατ. την 31.12.2025, παρέχοντας δυνατότητα αυξημένων εσόδων για τις επόμενες χρήσης.

Κεφαλαιακή Διάρθρωση

Η καθαρή θέση της Εταιρείας ενισχύθηκε περαιτέρω και διαμορφώθηκε σε 13,84 εκατ. ευρώ έναντι 13,54 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια υποχώρησε σημαντικά σε 7,9% από 43,7%, αντανακλώντας τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας της Εταιρείας.