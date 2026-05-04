ΟΗΕ: Οι γυναίκες στις αναπτυσσόμενες χώρες πλήττονται περισσότερο από την αυξανόμενη επιβάρυνση του χρέους

Οι γυναίκες, οι οποίες απασχολούνται σε μεγάλο βαθμό σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η φροντίδα, βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένο κίνδυνο απώλειας εργασίας.

Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από την αυξανόμενη επιβάρυνση του χρέους στις αναπτυσσόμενες χώρες, κάτι που αναμένεται να ενταθεί εν μέσω της συνεχιζόμενης αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με έκθεση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, βασισμένη σε δεδομένα από 85 χώρες που συγκεντρώθηκαν σε διάστημα τριών χρόνων, οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο όταν αυξάνονται οι υποχρεώσεις αποπληρωμής του χρέους.

Καθώς οι κυβερνήσεις αναγκάζονται να περιορίσουν τις δημόσιες δαπάνες για να ανταποκριθούν στο αυξανόμενο κόστος εξυπηρέτησης, οι γυναίκες, οι οποίες απασχολούνται σε μεγάλο βαθμό σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η φροντίδα, βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένο κίνδυνο απώλειας εργασίας, ενώ παράλληλα επιβαρύνονται με περισσότερες απλήρωτες ευθύνες φροντίδας, καθώς ο ρόλος του κράτους συρρικνώνεται.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr