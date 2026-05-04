Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικό το ντεμπούτο του Μαΐου - Έσπασε το πτωτικό σερί ο Γενικός Δείκτης

Με ώθηση από το αγοραστικό ενδιαφέρον σε μη τραπεζικά blue chips, ο Γενικός Δείκτης ανέκτησε τις 2.200 μονάδες. Μικτή εικόνα στις τράπεζες, ξεχώρισαν στον FTSE Large Cap τα κέρδη των Allwyn και Viohalco.

Εν μέσω αβεβαιότητας για τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, με το Λονδίνο κλειστό λόγω αργίας, αλλά με ώθηση από το αγοραστικό ενδιαφέρον σε μη τραπεζικά blue chips, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος τη Δευτέρα, κλείνοντας περίπου στο μέσο του εύρους της ημερήσιας διακύμανσής του.

Η ελληνική αγορά, προερχόμενη από τριήμερη διακοπή των συναλλαγών, αλλά και από τρεις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, σήμερα υπεραπέδωσε σε σχέση με τη Φρανκφούρτη και το Παρίσι, όπου οι βασικοί δείκτες κατέγραφαν απώλειες της τάξης του 0,52% και 1,22% αντίστοιχα, σε μια συνεδρίαση ελαφρώς ενισχυμένου τζίρου, συγκριτικά με τις αμέσως προηγούμενες ημέρες.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε σε 199,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 21,09 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ των τελευταίων, ξεχώρισε ένα πακέτο 472 χιλ. μετοχών αξίας 8,52 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ, η οποία εμφάνισε σήμερα τον μεγαλύτερο τζίρο στο ταμπλό (29,66 εκατ. ευρώ).

Η ευαισθησία της αγοράς απέναντι στη διεθνή ειδησεογραφία παραμένει υψηλή. Η είδηση για ιρανικό χτύπημα εναντίον πλοίου του αμερικανικού στόλου οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου σε άνοδο έως και άνω του 5% και τον Γενικό Δείκτη σε μηδενισμό των κερδών του.

Τις επόμενες ημέρες, η προσπάθεια των ΗΠΑ να αποκαταστήσουν εν μέρει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ μέσω του «Project Freedom» θα παραμείνει στο επίκεντρο, με τις αγορές να αξιολογούν την αποτελεσματικότητά της. Ωστόσο, οι τιμές του Brent συνέχισαν σήμερα να κινούνται κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, καθώς σε διπλωματικό επίπεδο το αδιέξοδο παραμένει και ο Αμερικανός Πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι η επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ένα από τα πιθανά σενάρια.

Εντός συνόρων, το ενδιαφέρον στρέφεται και στα εγχώρια αποτελέσματα, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται ανακοινώσεις από εισηγμένες όπως οι Eurobank, Τιτάν και Coca-Cola HBC (7/5), καθώς και από OTE και ETE (8/5).

Σε αυτό το κλίμα ο Γενικός Δείκτης, που στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών έφτασε να ενισχύεται έως και άνω του 1,5%, έκλεισε στις 2.205,04 μονάδες με άνοδο 0,75%.

Αισθητά υψηλότερη η διακύμανση για τον δείκτη των τραπεζών που, αν και βρέθηκε για λίγο και σε αρνητικό έδαφος, κατάφερε να ανακάμψει και να ολοκληρώσει με οριακά κέρδη 0,09% στις 2.454,47 μονάδες. Στη σύνθεσή του ξεχώρισε η άνοδος 1,18% της Alpha Bank, ακολούθησαν οι Τρ. Πειραιώς και ΕΤΕ ενισχυμένες 0,88% και 0,56% αντίστοιχα, ενώ μικρότερα κέρδη κατέγραψαν και οι Optima (+0,45%) και Τρ. Κύπρου (+0,22%). Σε αρνητικό έδαφος βρέθηκε η Eurobank με πτώση 2,04% στα 3,60 ευρώ.

Ξεχώρισαν Allwyn και Viohalco

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο σημείωσε η Allwyn, ενισχυμένη 5,70% στα 12,79 ευρώ, και η Viohalco με κλείσιμο στο +4,90% και τα 15,42 ευρώ. Σημαντικά ενισχυμένες ακολούθησαν οι μετοχές των Cenergy (+2,94%), Helleniq Energy (+2,69%), Metlen (+2,34%) και Motor Oil (+1,84%), ενώ με κέρδη άνω του 1% ολοκλήρωσαν και οι τίτλοι των ElvalHalcor (+1,51%) και Coca-Cola HBC (+1,11%).

Με όγκο 1,63 εκατ. τεμαχίων, η ΔΕΗ έκλεισε ενισχυμένη 0,94% στα 18,18 ευρώ. Ήπια ανοδικά κινήθηκαν και οι μετοχές των ΔΑΑ (+0,62%), Τιτάν (+0,57%), ΟΤΕ (+0,55%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,54%), Lamda Development (+0,41%) και Aktor (+0,18%).

Στον αντίποδα η Jumbo υποχώρησε 1,89% στα 22,80 ευρώ, ΕΥΔΑΠ και Aegean ακολούθησαν με απώλειες 1,36% και 1,35% αντίστοιχα, ενώ για τη Σαράντης η διαπραγμάτευση έκλεισε στα 14,22 ευρώ (-0,56%).