Ζελένσκι: «Η Ουκρανία ελπίζει να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για ένταξη στην ΕΕ εντός δύο μηνών»

Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Η Ουκρανία ελπίζει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σε έξι τομείς για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντός δύο μηνών, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Προσβλέπουμε στο άνοιγμα και των έξι ομάδων διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια αυτού και του επόμενου μήνα. Τεχνικά, η Ουκρανία είναι πλήρως έτοιμη», δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο Γερεβάν.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήταν καλό για την Ευρώπη να μιλά με μια ενιαία φωνή στις ειρηνευτικές συνομιλίες και να συμμετέχει στις όποιες τέτοιες συνομιλίες.

«Είμαστε σε επαφή με τις ΗΠΑ και κατανοούμε τις απόψεις και τις θέσεις τους. Αλλά θα ήταν καλό να αναπτυχθεί μια κοινή ευρωπαϊκή φωνή», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ομιλία στο Γερεβάν της Αρμενίας, όπου συμμετείχε σε διεθνή σύνοδο.

«Χρειάζεται να βρούμε μια εφικτή διπλωματική μορφή και η Ευρώπη πρέπει να είναι στο τραπέζι στις όποιες συνομιλίες», δήλωσε ο Ζελένσκι αφού επανέλαβε τις εκκλήσεις του για περισσότερη στήριξη όπως ο μηχανισμός PURL (Prioritised Ukraine Requirements List- Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία)

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η χώρα του χρειάζεται νέα πακέτα PURL για να λάβει μέσα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της κατά βαλλιστικών επιθέσεων από τη Ρωσία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

