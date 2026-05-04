Οι Βρυξέλλες «δεν θελουν κλιμάκωση» του εμπορικού πολέμου

Ο Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφκοβιτς, θα συναντηθεί την Τρίτη με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου στο Παρίσι.

Ο Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς θα συναντηθεί αυτήν την εβδομάδα στο Παρίσι με τον Αμερικανό ομόλογό του, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος της Κομισιόν, μετά τις νέες απειλές των ΗΠΑ για επιβολή δασμών στα ευρωπαϊκά οχήματα. Η συνάντηση του Σέφκοβιτς με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου για θέματα Εμπορίου, τον Τζέμισον Γκριρ, θα γίνει στο περιθώριο της υπουργικής συνόδου της G7 στη γαλλική πρωτεύουσα.

Την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την ΕΕ με νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εξάγονται στις ΗΠΑ, κατηγορώντας τις Βρυξέλλες ότι δεν τηρούν την εμπορική συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο πλευρές. Όταν ρωτήθηκε σήμερα για το θέμα αυτό από το τηλεοπτικό δίκτυο CNBC ο Γκριρ εκτίμησε ότι η ΕΕ ανέλαβε τη δέσμευση να καταργήσει τους δασμούς στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα αλλά «δεν έκανε τίποτα» μέχρι τώρα. «Πέρασαν ένα κείμενο για τους τελωνειακούς δασμούς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολύ αργά» και ο Τραμπ «αποφάσισε ότι αν οι Ευρωπαίοι δεν εφαρμόσουν τη συμφωνία από τώρα, δεν έχουμε λόγο να την τηρήσουμε εμείς».

Η Κομισιόν έχει απορρίψει αυτές τις κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας ότι προτίθεται να εφαρμόσει τη συμφωνία. «Εφαρμόζουμε τη συμφωνία από την αρχή και παραμένουμε δεσμευμένοι στην τήρηση των δεσμεύσεών μας» είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Τόμας Ρέγκνιερ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, υπό όρους, τη συμφωνία αλλά οι εσωτερικές διαδικασίες της Ένωσης προβλέπουν ότι η συμφωνία θα πρέπει να συζητηθεί και με τις χώρες μέλη πριν εφαρμοστεί και επισήμως. Ο εκπρόσωπος είπε ότι η ΕΕ ενημερώνει την Ουάσινγκτον για τις διαδικασίες και επιδίωξε «να καθησυχάσει την άλλη όχθη του Ατλαντικού για το έργο» που παράγεται, διαβεβαιώνοντας ότι «πραγματοποιείται πρόοδος». Ο εκπρόσωπος απέφυγε να μιλήσει για τυχόν αντίποινα στην περίπτωση που οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. «Δεν θα ξεκινήσουμε μια κλιμάκωση απειλών. Επικεντρωνόμαστε στην εφαρμογή» της συμφωνίας, επέμεινε.

Η ΕΕ δεν θέλει κλιμάκωση, λέει το Βερολίνο

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Λαρς Κλίνγκμπαϊλ επανέλαβε ότι η ΕΕ δεν θέλει κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ, αλλά είναι ενωμένη και προετοιμασμένη να αντιδράσει σε τυχόν νέους δασμούς. «Δεν θέλουμε κλιμάκωση, θέλουμε να συμφωνήσουμε σε μια κοινή πορεία με τους Αμερικανούς αλλά εμείς στην Ευρώπη είμαστε επίσης προετοιμασμένοι και συντονιζόμαστε στενά», είπε ο Γερμανός υπουργός πριν ξεκινήσει η σύνοδος των Ευρωπαίων ομολόγων του στις Βρυξέλλες. «Είδαμε, στην περίπτωση της Γροιλανδίας, ότι είναι καλό όταν εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε προετοιμασμένοι και ενωμένοι», επέμεινε.

Ωστόσο, ο υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας Κάρλος Κουέρπο είπε σε δημοσιογράφους ότι η ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σε περίπτωση παραβίασης της εμπορικής συμφωνίας που υπέγραψε με τις ΗΠΑ το περασμένο καλοκαίρι και έχει στη διάθεσή της όλα τα εργαλεία. Ο Κουέρπο είπε επίσης ότι ελπίζει η Ουάσιγκτον να τηρήσει τη συμφωνία του 2025, μετά την απειλή του Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς για τα εισαγόμενα αυτοκίνητα στο 25%, από το 15% που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ