Συντονιστική σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο 2026 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ευρεία συντονιστική σύσκεψη για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου 2026 συγκάλεσε σήμερα στη Λαμία, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελος Τουρνάς σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό.

Σκοπός της σύσκεψης, όπως ανέφερε ο Υπουργός, είναι η συνολική προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο 2026 η οποία, όπως είπε, «ξεκινά ουσιαστικά με τη λήξη της προηγούμενης», καθώς και η αποτίμηση της περσινής χρονιάς, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την περαιτέρω ενίσχυση της ετοιμότητας και του συντονισμού του μηχανισμού. Όπως διευκρίνισε, «η προετοιμασία αυτή εκκινεί ήδη από την 1η Νοεμβρίου και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με έμφαση στις προληπτικές δράσεις, προκειμένου η χώρα να εισέλθει στην αντιπυρική περίοδο με τη μικρότερη δυνατή διακινδύνευση και τη μεγαλύτερη δυνατή ανθεκτικότητα».

Στη συνέχεια, τόνισε ότι η προηγούμενη αντιπυρική περίοδος υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη για τις χώρες της Μεσογείου, επισημαίνοντας πως χαρακτηρίστηκε από παρατεταμένες περιόδους ανομβρίας, αυξημένες μέσες θερμοκρασίες σε σχέση με το 2024, με όλους τους σχετικούς δείκτες να καταγράφουν υψηλές τιμές 50ετίας, καθώς και από ισχυρούς και παρατεταμένους ανέμους. Στην Ευρώπη κάηκαν περισσότερα από 10 εκατ. στρέμματα, εκ των οποίων 3,9 εκατ. στην Ισπανία, 2,8 εκατ. στην Πορτογαλία, 1,3 εκατ. στη Ρουμανία, 850.000 στην Ιταλία, 1,5 εκατ. στην Τουρκία, 600.000 στην Αλβανία και 476.000 στρέμματα στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η περσινή χρονιά αποτέλεσε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων δεκαετιών για ολόκληρο τον ευρωπαϊκό Νότο.

Ο κ. Τουρνάς επεσήμανε πως στη χώρα μας παρατηρείται έξαρση των πυρκαγιών μετά από μεγάλα διαστήματα ανομβρίας και ξηρασίας, όταν αυτά συνδυάζονται με την ένταση των ανέμων, και πρόσθεσε ότι «το 2025 τα μελτέμια εμφανίστηκαν ήδη από το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου». Όπως εξήγησε, παρουσίασαν μια σύντομη ύφεση στα τέλη Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου, για να ενταθούν εκ νέου και να διαρκέσουν έως και τα μέσα Σεπτεμβρίου. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή δημιούργησε ιδιαίτερα δύσκολες επιχειρησιακές συνθήκες, με τα περισσότερα και δυσκολότερα περιστατικά να καταγράφονται στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου και στο δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου, ενώ υπογράμμισε ότι οι ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στην εκδήλωση πολλαπλών ταυτόχρονων πυρκαγιών, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά τη διαχείρισή τους λόγω διασποράς των δυνάμεων.

Παράλληλα, έκανε λόγο για αρνητικό ρεκόρ στους δείκτες επικινδυνότητας πυρκαγιάς, αναφέροντας ότι υπήρξαν 61 ημέρες με δείκτη 3, αυξημένες κατά 3,8% σε σχέση με τον μέσο όρο της 20ετίας, 38 ημέρες με δείκτη 4 με αύξηση 21,6% και 6 ημέρες με δείκτη 5, παρουσιάζοντας αύξηση 464%. Όπως σημείωσε, οι δείκτες 4 και 5 αντιστοιχούν σε εξαιρετικά ακραίες συνθήκες, στις οποίες η αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη ακόμη και σε αρχικό στάδιο.

Αναφερόμενος στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, παρατήρησε ότι η περσινή χρονιά υπήρξε ιδιαίτερα επιβαρυντική από πλευράς πυρομετεωρολογικών συνθηκών, ωστόσο υπογράμμισε ότι ο μηχανισμός ανταποκρίθηκε έγκαιρα στην πλειονότητα των περιστατικών και κατάφερε να περιορίσει τις πυρκαγιές σε πρώτο χρόνο. Όπως ανέφερε, καταγράφηκαν 288 πυρκαγιές, αριθμός μειωμένος κατά 36% σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας, ενώ οι συνολικές καμένες εκτάσεις ανήλθαν σε 19.410 στρέμματα, μειωμένες κατά 77%, ενώ ο μέσος όρος καμένων εκτάσεων ανά πυρκαγιά διαμορφώθηκε στα 67 στρέμματα, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 68%.

Ο Υπουργός σημείωσε ακόμη ότι κάηκαν 61 στρέμματα δάσους, μειωμένα κατά 99% σε σχέση με τον μέσο όρο της 20ετίας, 16.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων με μείωση 33%, ενώ περίπου 2.500 στρέμματα αφορούσαν υπολείμματα καλλιεργειών, καλαμιές, βαλτώδεις και αγροτικές εκτάσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν την άμεση απόκριση του μηχανισμού. Όπως διευκρίνισε, από το σύνολο των πυρκαγιών τρία περιστατικά ξεπέρασαν τα 500 στρέμματα και ήταν εκείνα που προκάλεσαν το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών καταστροφών, με επιπτώσεις στην τοπική οικονομική δραστηριότητα, ιδίως σε κτηνοτροφικές εκτάσεις.

Ανέφερε επίσης ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΑΕΕ, το 85,6% των περιστατικών εκδηλώθηκε σε αγροτικές εκτάσεις και το 14,4% σε δασικές περιοχές, ενώ ως προς τα αίτια, το 60,2% των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια και το 34,4% σε πρόθεση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων, της αυστηρής τήρησης των μέτρων πρόληψης και της επιβολής κυρώσεων, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τον περιορισμό των εμπρησμών, επισημαίνοντας ότι η μείωση του αριθμού των πυρκαγιών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πρόληψη σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται συστηματικές δράσεις μείωσης της καύσιμης ύλης, μέσω προγραμμάτων όπως το Antinero, καθώς και μέσω ενίσχυσης των πόρων προς την τοπική αυτοδιοίκηση για καθαρισμούς. Όπως ανέφερε, η χρηματοδότηση προς τους Δήμους έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, φθάνοντας φέτος τα 50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη έγκαιρης αξιοποίησης των πόρων και προτεραιοποίησης παρεμβάσεων σε περιοχές υψηλού κινδύνου, ιδίως στις παρυφές οικισμών.

Παράλληλα, τόνισε ότι η πρόληψη αποτελεί ευθύνη και των πολιτών, επισημαίνοντας την ανάγκη καθαρισμού οικοπέδων και ιδιωτικών χώρων, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων κατά τις αγροτικές εργασίες, προκειμένου να αποτραπούν πυρκαγιές από αμέλεια.

Αναφερόμενος στην επιχειρησιακή ετοιμότητα, σημείωσε ότι έχει ενισχυθεί σημαντικά το σύστημα επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης, με τη χρήση drones, περιπολιών και σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, ενώ υπογράμμισε ότι η άμεση κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων από την εκδήλωση ενός συμβάντος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή έκβασή του.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισήμανε ότι τα δεδομένα αυτά αποδεικνύουν πως η κλιματική κρίση προκαλεί φαινόμενα που συχνά υπερβαίνουν τις δυνατότητες του μηχανισμού, ακόμη και όταν αυτός είναι καλά οργανωμένος. Όπως τόνισε, «η διαρκής επαγρύπνηση, η άμεση υλοποίηση προληπτικών δράσεων και η ενίσχυση του μηχανισμού αποτελούν προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών», ενώ υπογράμμισε την ανάγκη απαρέγκλιτης τήρησης του επιχειρησιακού δόγματος που βασίζεται στην επιτήρηση, την έγκαιρη προειδοποίηση, την ανάπτυξη των δυνάμεων και την άμεση επέμβαση.

Τέλος, ανέφερε ότι «το επίπεδο ετοιμότητας και η ικανότητα διαχείρισης αιφνίδιων και ταυτόχρονων συμβάντων αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της αντιπυρικής περιόδου», ενώ έθεσε ως βασικό στόχο για το 2026 τη μείωση του αριθμού των πυρκαγιών μέσω συντονισμένων δράσεων πρόληψης και αυξημένης εγρήγορσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών.

Στη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων “Λάμπρος Παπαδήμας” συμμετείχαν, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκος Παπαευσταθίου, η Βουλευτής Ευρυτανίας, κ. Τζίνα Οικονόμου, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ Θεόδωρος Βάγιας, Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι, ο Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος ΠΣ Παναγιώτης Μπαθρέλλος, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, Υποστράτηγος ΠΣ, Περικλής Κουλκουβίνης, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ., κ. Ευάγγελος Γκουντούφας (μέσω τηλεδιάσκεψης), Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ, των Δασαρχείων, του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α, των Υγειονομικών Μονάδων, του ΕΚΑΒ, του ΟΣΕ, της Hellenic Train, των παραχωρησιούχων των αυτοκινητοδρόμων (Αιγαίου και Νέα & Κεντρική Οδός), των εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.