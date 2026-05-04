ΥΠΑΜ Γερμανίας: «Δεν υπάρχει οριστική ακύρωση για την ανάπτυξη αμερικανικών πυραύλων»

Το υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έχει υπάρξει «οριστική ακύρωση» εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών του σχεδίου που είχε εγκριθεί από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αναπτυχθεί μια μεραρχία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Τόμαχοκ στη Γερμανία.

Η δήλωση αυτή γίνεται αφότου η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα μειώσει τη στρατιωτική της παρουσία στη Γερμανία κατά 5.000 στρατιώτες, κάτι που ερμηνεύθηκε ευρέως ως ακύρωση της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης των πυραύλων.

«Δεν μιλάμε για μια οριστική ακύρωση» δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας προσθέτοντας ότι τα όπλα «προορίζονταν να σταθμεύσουν (στη Γερμανία) και ενδέχεται κάλλιστα να συνεχίσουν να βρίσκονται εκεί».

Ο ίδιος είπε ότι σε κάθε περίπτωση υπήρχαν ήδη εν εξελίξει σχέδια από τις ευρωπαϊκές χώρες για την προμήθεια οπλικών συστημάτων που θα κάλυπταν το κενό.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Παρασκευή την αποχώρηση από τη Γερμανία, στην οποία έχει τη μεγαλύτερη βάση στην Ευρώπη καθώς η ρήξη σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και οι εντάσεις σχετικά με τους δασμούς επιδεινώνουν περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης.

Οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς επρόκειτο να αποτελέσουν ένα σημαντικό επιπλέον στοιχείο αποτροπής κατά της Ρωσίας, ενώ οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι ανέπτυξαν τέτοιους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

