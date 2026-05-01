Πρωτομαγιά με δύο νέα ρεκόρ στην Wall Street

Νέο ρεκόρ πέτυχε ο S&P 500, βρίσκοντας στήριξη στη μετοχή της Apple. Σε ιστορικό υψηλό επίπεδο έκλεισε και ο Nasdaq, ενώ αντίθετα ο Dow Jones δεν κατάφερε να κρατήσει μέχρι τέλους τα κέρδη που κατέγραφε νωρίτερα.

Ο ευρύτερος δείκτης κέρδισε 0,29%, για να κλείσει στις 7.230 μονάδες, ενώ ο Nasdaq πρόσθεσε 0,89%, στις 25.144 μονάδες. Οι δύο δείκτες ολοκλήρωσαν την 5η διαδοχική εβδομάδα ανόδου. Ο Dow Jones έχασε 152 μονάδες, στις 49.499 μονάδες.

Οι μετοχές της Apple ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 3% αφού ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη και έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο χρήσης. Επιπλέον, οι προβλέψεις εσόδων για το τρέχον τρίμηνο ήταν καλύτερες από τις εκτιμήσεις, επισκιάζοντας το γεγονός ότι τα έσοδα από το iPhone υπολείπονταν των προβλέψεων για δεύτερη φορά μέσα σε τρία τρίμηνα.

Οι μεγαλύτερες απώλειες για τον Dow Jones προήλθαν από τις Amgen και McDonald's, οι οποίες βοήθησαν να αντισταθμιστεί η ώθηση της Apple.

Να σημειωθεί ότι σήμερα οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν αφού το Ιράν υπέβαλε αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης μέσω διαμεσολαβητών στο Πακιστάν, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ παραμένει εφικτή. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε αργότερα ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την πρόταση της Τεχεράνης. «Θέλουν συμφωνία γιατί δεν τους έχει απομείνει στρατός», είπε.

Οι σημερινές κινήσεις έρχονται μετά από μια συνεδρίαση-ρεκόρ, με τον S&P 500 να κλείνει πάνω από το όριο των 7.200 μονάδων για πρώτη φορά στην ιστορία. Αυτό βοήθησε τόσο τον S&P 500 όσο και τον Nasdaq -που επίσης κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό κλεισίματος- να πετύχουν τις ισχυρότερες μηνιαίες επιδόσεις τους από το 2020. Ο Dow, από την άλλη, κατέγραψε την καλύτερη μηνιαία επίδοσή του από τον Νοέμβριο του 2024.

Η τρέχουσα περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων α' τριμήνου αποδεικνύεται ισχυρή, καθώς και οι ελπίδες για αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, έχουν τελικά δώσει ώθηση στις μετοχές μέσα στη χρονιά. Παρόλο που οι βασικοί δείκτες υποχώρησαν με την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν, και οι τρεις δείκτες διαπραγματεύονται πλέον σημαντικά υψηλότερα από τα επίπεδα στα οποία ξεκίνησαν το 2026. Ο Venu Krishna, επικεφαλής στρατηγικής αμερικανικών μετοχών στη Barclays, επεσήμανε τις ισχυρές προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης και τη συνεχιζόμενη δυναμική του τεχνολογικού κλάδου ως καταλύτες για τη διατήρηση αυτής της ισχυρής ανοδικής πορείας της αγοράς

«Η εικόνα είναι θετική, οπότε παραμένουμε αισιόδοξοι. Το μόνο που θα έλεγα είναι ότι ο ρυθμός αυτής της ανάκαμψης ήταν τόσο έντονος σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, που αφήνει περιθώριο για μια μικρή “ανάσα” βραχυπρόθεσμα», δήλωσε σήμερα το απόγευμα στο “Closing Bell: Overtime” του CNBC. «Αλλά… πιστεύω ότι η πορεία, η κατεύθυνση, είναι αρκετά ισχυρή».

