Βάντεφουλ: «Χώρα φίλη η Ελλάδα» - Εμβάθυνση σχέσεων και κοινές πρωτοβουλίες για Ορμούζ

Η Ελλάδα είναι μια χώρα φίλη και εταίρος τόνισε ο Γιόχαν Βάντεφουλ, στις κοινές δηλώσεις του με τον Έλληνα ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η χώρα του θέλει να εμβαθύνει τη σχέση της με την Ελλάδα. «Θέλουμε να επικαιροποιήσουμε την ατζέντα μας, αλλά έχουμε μία εταιρική σχέση για στρατηγική συνεργασία, την οποία και επισφραγίσαμε σήμερα, και νομίζω ότι ήταν καιρός να γίνει κάτι τέτοιο» είπε.

Πρόσθεσε ότι τους τελευταίους μήνες «το βλέπουμε όλο και πιο ξεκάθαρα ότι η βασισμένη σε κανόνες διεθνής τάξη δέχεται πιέσεις», είπε ότι οι εμπορικές οδοί, όπως και τα Στενά του Ορμούζ, χρησιμοποιούνται ως μέσα πίεσης, «και ως Ευρωπαϊκή Ένωση αντιτασσόμαστε με αποφασιστικότητα ενάντια σε αυτήν την τάση».

Σημείωσε ότι η ΕΕ καταδεικνύει στον κόσμο ότι οι σαφείς κανόνες, η ελευθερία, το κράτος δικαίου και ο ανοιχτός διάλογος δεν αποτελούν ένδειξη αδυναμίας, προσθέτοντας ότι είναι «ένα απίστευτο παράδειγμα, μία ιστορία επιτυχίας, της ελευθερίας και της ευημερίας - και είναι πιο ελκυστική από ποτέ». Επισήμανε ότι «γι' αυτό ακριβώς βρίσκεται σήμερα στο στόχαστρο εκείνων που θεωρούν την ελευθερία απειλή για την εδραίωση της δικής τους ισχύος» και προσέθεσε: «Έτσι λοιπόν ο Βλαντίμιρ Πούτιν προβάλλει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εχθρό, μέσω της παραπληροφόρησης, μέσω της διάσπασης, και προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποστερήσει από την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων την ευρωπαϊκή τους προοπτική».

Εξήρε τη στρατηγική γεωπολιτική θέση της χώρας μας και είπε ότι σε αυτή τη στρατηγικά σημαντικότατη περιοχή, το εξωτερικό σύνορο και η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο, «θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας, ώστε να υπάρχει αξιόπιστη αποτροπή, και θέλουμε να προχωρήσουμε στην ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ στον τομέα του εξοπλισμού, της ικανότητας και του κοινού σχεδιασμού».

Απευθυνόμενος στον κ. Γεραπετρίτη, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα κατά την άσκηση της ευρωπαϊκής Προεδρίας τον επόμενο χρόνο μπορεί να βασίζεται στη Γερμανία, και στην στήριξη της προώθησης της ατζέντας της Θεσσαλονίκης 2003, για την προώθηση της ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ.

Τάχθηκε υπέρ της ανανέωσης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, «ώστε να αποφεύγουμε μόνιμα εμπόδια και αποκλεισμούς από μεμονωμένους παράγοντες και να αποδείξουμε στον κόσμο τη δυνατότητα δράσης της» και εξήρε τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης που όπως είπε «έδειξε τι σημαίνει να έχει κανείς θάρρος».

«Η οικονομική σας ανάπτυξη είναι εντυπωσιακή και είστε μια δυναμική αγορά. Έχουμε συνεργασίες, μεταξύ άλλων, στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας, ενώ υπάρχει ακόμη μεγάλο δυναμικό. Για παράδειγμα, η Γερμανία, για πρώτη φορά, θα έχει δικό της περίπτερο στην έκθεση ”Ποσειδώνεια”, τον Ιούνιο, σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τη ναυτιλιακή οικονομία» ανέφερε ο Γερμανός ΥΠΕΞ και προσέθεσε:

«Σήμερα θα έχω και την ευκαιρία να επισκεφθώ τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα οποία είναι πολύ σημαντικά τόσο για την εμπορική ναυτιλία όσο και για την αμυντική βιομηχανία. Εδώ, λοιπόν, η Γερμανία θα ήθελε να επεκτείνει σημαντικά την αμυντική μας συνεργασία. Θέλουμε, με ένα έθνος ναυτικών όπως η Ελλάδα, να εντείνουμε τη συνεργασία μας».

Τάχθηκε υπέρ της λήψης πρωτοβουλιών για την προστασία των κοινών συμφερόντων που απειλούνται από δράσεις όπως ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ που καταδεικνύουν πόσο ευάλωτες είναι οι εφοδιαστικές αλυσίδες, «γι' αυτό είναι σημαντικό να αναλάβουμε από κοινού την ευθύνη, ώστε να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας. Δεν υπάρχει καμία βάση αποκλεισμού των Στενών αυτών· θα πρέπει να αποδεσμευτούν, να απελευθερωθούν, και νομίζω ότι είναι ώρα πια να γίνει αποδεκτή η διαπραγματευτική προσφορά που έχει γίνει».

Είπε ακόμη ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ανάδειξη της νέας κυβέρνησης στο Βερολίνο, ήταν ο πρώτος αρχηγός κράτους που επισκέφθηκε τον Καγκελάριο, «και νομίζω ότι αυτό υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η Ελλάδα. Βασιζόμαστε στη στενή εταιρική σχέση μεταξύ μας και θέλουμε να την επεκτείνουμε σε όλα τα επίπεδα».

Αναφερόμενος στην επιλογή των ΗΠΑ να αποσύρουν στρατιώτες από τη Γερμανία, ο κ. Βάντεφουλ είπε ότι «δεν θα πρέπει να υπερτιμούμε ίσως κάποιες μεμονωμένες κινήσεις» ότι «ως ΝΑΤΟ έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε, μια συμβατική ικανότητα deep strike στην Ευρώπη» και προσέθεσε ότι «χρειάζονται στενές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να δούμε ποια είναι η απόφαση που έχει ληφθεί και πώς εμείς θα ανταποκριθούμε».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ