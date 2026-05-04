Κακλαμάνης: «Καθοριστικός ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην πολιτισμική κληρονομιά»

«Με την πρέπουσα τιμή και θρησκευτική ευλάβεια», ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, υποδέχθηκε σήμερα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Κοινοβουλίου, «κατά την άφιξη του Παναγιωτάτου, ο Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό της Πολιτείας και του ελληνικού Κοινοβουλίου προς το πρόσωπο του Προκαθημένου της Ορθοδοξίας, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διατήρηση της πνευματικής ενότητας και της πολιτισμικής κληρονομιάς του Ελληνισμού».

Αύριο, ο κ.κ. Βαρθολομαίος, θα απευθυνθεί σε Ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

