ΟΛΠ: Νέος CFO και αναπληρωτής CEO ο Li Zhenyu

Τον διορισμό του κ. Li Zhenyu ως Επικεφαλής των Οικονομικών Υπηρεσιών (CFO) και Αναπληρωτή του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΠ γνωστοποίησε η εταιρεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., σε συνέχεια της συνταξιοδότησης της Επικεφαλής των Οικονομικών Υπηρεσιών και Αναπληρώτριας Διευθύνοντος Συμβούλου κας LI Jin και λαμβάνοντας υπόψη το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, την επαγγελματική εμπειρία και τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις του κ. Li Zhenyu, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 24 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ανακοινώνει τον ορισμό του κ. Li Zhenyu ως Επικεφαλής των Οικονομικών Υπηρεσιών και Αναπληρωτή του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΠ ΑΕ