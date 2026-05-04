Καθήκοντα Chief Operations Officer στη MEGA BROKERS αναλαμβάνει η Μαρι-Λωρ Μαμάνη

Η MEGA BROKERS ανακοινώνει την ένταξη της Μαρι-Λωρ Μαμάνη στη διοικητική της ομάδα, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Operations Officer (COO). Η κα Μαρι-Λωρ Μαμάνη διαθέτει μακρά και επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή στον ασφαλιστικό κλάδο και στον ευρύτερο τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Έχει διατελέσει σε θέσεις υψηλής ευθύνης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον στρατηγικό σχεδιασμό, τη βελτιστοποίηση λειτουργιών και την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας των οργανισμών στους οποίους έχει δραστηριοποιηθεί.

Μέσα από τη νέα της θέση στη MEGA BROKERS, θα έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και την περαιτέρω ανάπτυξη των λειτουργικών δομών της εταιρείας, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενίσχυση της συνολικής εμπειρίας συνεργατών και πελατών.

Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων της, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MEGA BROKERS, κ. Τάσος Χατζηθεοδοσίου, δήλωσε: «Η ένταξη της κας Μαρι-Λωρ Μαμάνη στη θέση του Chief Operations Officer ενισχύει περαιτέρω τη διοικητική μας ομάδα. Η εμπειρία και η διοικητική της επάρκεια αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων και στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας. Την καλωσορίζουμε στη MEGA BROKERS και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα».

Παράλληλα, η εταιρεία ολοκληρώνει τη συνεργασία της με τον μέχρι πρότινος CΟΟ, κ. Μιχάλη Κωστή. Η Διοίκηση της MEGA BROKERS τον ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του πορείας.

