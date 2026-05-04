Ξεκινά το AdventureWEEK - Η Πελοπόννησος στο επίκεντρο του βιώσιμου adventure τουρισμού

Από σήμερα, η Πελοπόννησος γίνεται σημείο συνάντησης επιλεγμένων διεθνών tour operators και εκπροσώπων διεθνών μέσων ενημέρωσης, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να τη γνωρίσουν μέσα από μοναδικές εμπειρίες.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Peloponnese, σε συνεργασία με τον Adventure Travel Trade Association (ATTA), υποδέχεται το AdventureWEEK Peloponnese 2026, μια διεθνή διοργάνωση που φιλοδοξεί να αναδείξει την Πελοπόννησο ως κορυφαίο προορισμό βιώσιμου και αυθεντικού adventure τουρισμού.

Έως τις 13 Μαΐου, η Πελοπόννησος θα φιλοξενήσει 18 εξειδικευμένους tour operators από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, καθώς και 12 δημοσιογράφους και δημιουργούς περιεχομένου που συνεργάζονται με μεγάλα διεθνή μέσα όπως το National Geographic, το CNN Travel, το Lonely Planet, το BBC Travel, το Condé Nast Traveler και το Travel + Leisure.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει η περιοχή της Πελοποννήσου: από δραστηριότητες στη φύση και τον αγροτουρισμό έως τη γαστρονομία, την ιστορία και τον πολιτισμό.

Στο επίκεντρο της συνολικής εμπειρίας αναδεικνύεται η πρωτοβουλία Peloponnese Trails, ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών που διασυνδέει φυσικά τοπία, οικισμούς και πολιτιστικά σημεία αναφοράς σε όλη την περιφέρεια.

Στρατηγικός συνεργάτης του AdventureWEEK Peloponnese 2026 είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) και επιβεβαιώνει τη σημασία της ενίσχυσης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και της ανάδειξη εναλλακτικών προορισμών στην Ελλάδα.



Στόχος του AdventureWEEK είναι η προβολή της Πελοποννήσου ως προορισμού που συνδυάζει αυθεντικότητα, βιωσιμότητα και υψηλής ποιότητας εμπειρίες, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή της προβολή και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας για τις τοπικές επιχειρήσεις.

Σχετικά με το AdventureWEEK και τον ΑΤΤΑ

Το AdventureWEEK είναι μια διεθνής πρωτοβουλία του Adventure Travel Trade Association (ATTA), ενός από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς στον χώρο του adventure και outdoor τουρισμού με στόχο τη σύνδεση τοπικών εμπειριών με τη διεθνή τουριστική αγορά και την προώθηση βιώσιμων μορφών τουρισμού.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας για το AdventureWEEK Peloponnese 2026 είχε υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του ΕΟΤ και του ΑΤΤΑ στο πλαίσιο του World Travel Market 2025, τον περασμένο Νοέμβριο στο Λονδίνο, με στόχο την ανάδειξή της Πελοποννήσου ως ανερχόμενου προορισμού adventure και outdoor τουρισμού.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://adventureweek.visitpeloponnese.com/

https://events.adventuretravel.biz/adventureweek/peloponnese-2026