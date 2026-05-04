Χανταϊός: Τα Κανάρια «εξετάζονται» για την αποβίβαση των 149 επιβατών του κρουαζιερόπλοιου

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε χθες λόγο για τρεις θανάτους που συνδέονται με αυτήν την πιθανή εστία λοίμωξης με χανταΐό, μια νόσο που μπορεί να προκαλέσει οξύ αναπνευστικό σύνδρομο, σε ένα κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό.

Τα νησιά Λας Πάλμας και Τενερίφη, στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων, «εξετάζονται ως προορισμός για την εκφρόρτωση» του κρουαζιερόπλοιου που φέρεται να αποτελεί εστία χανταϊού και πλέει αυτήν τη στιγμή στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, με 149 επιβαίνοντες 23 εθνικοτήτων, ανακοίνωσε σήμερα σε ένα δελτίο Τύπου η διαχειρίστρια εταιρεία.

«Αυστηρά προληπτικά μέτρα εφαρμόζονται πάνω στο πλοίο, ιδίως μέτρα απομόνωσης, πρωτόκολλα υγιεινής και ιατρική παρακολούθησης», ανέφερε η εταιρεία Oceanwide Expeditions.

«Η επιλογή να συνεχιστεί η πορεία προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη εξετάζεται ως πύλη αποβίβασης, όπου επιπλέον ιατρικοί έλεγχοι και περίθαλψη θα μπορούσαν να λάβουν χώρα», συνεχίζει το δελτίο Τύπου.

Αυτό το πλοίο, το MV Hondius, ταξίδευε από την Ουσουάια, στην Αργεντινή, προς το αρχιπέλαγος του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

