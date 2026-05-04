Ιράν: Χτυπήσαμε αμερικανικό πλοίο - Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Εκτοξεύεται ώρα με την ώρα η ένταση στη Μέση Ανατολή, με αφορμή την «Επιχείρηση Ελευθερία» που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τελευταία ενημέρωση: 15:06

Εκτοξεύεται ώρα με την ώρα η ένταση στη Μέση Ανατολή, με αφορμή την «Επιχείρηση Ελευθερία» που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον απεγκλωβισμό των πλοίων που βρίσκονται στον Κόλπο.

Κανένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ δεν χτυπήθηκε, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (U.S. ⁠Central Command), μετά τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο που επιχείρησε να εισέλθει στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν πραγματοποίησε προειδοποιητική βολή κατά αμερικανικού πολεμικού πλοίου για να εμποδίσει την είσοδό του στα Στενά του Ορμούζ και ότι δεν είναι «σαφές» εάν υπήρξαν ζημίες.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε επικαλούμενο μη κατονομαζόμενη ιρανική πηγή, ότι εκτός των βολών προς την κατεύθυνση αμερικανικών πολεμικών πλοίων, η Τεχεράνη έχει προετοιμάσει και άλλα σενάρια τα οποία θα ενεργοποιήσει εάν παραστεί ανάγκη.

Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις δυνάμεις των ΗΠΑ να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το Tasnim, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη είναι έτοιμη για οποιοδήποτε σενάριο και δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να εκφοβίσουν το Ιράν.

The Public Relations Office of the Iranian Army stated that a decisive, swift alert from the Navy of the Islamic Republic of Iran stopped US-Israeli hostile destroyers from entering the Strait of Hormuz. — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) May 4, 2026

Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι δύο πύραυλοι έβαλαν κατά αμερικανικού πολεμικού πλοίου, όταν αγνόησε τις ιρανικές προειδοποιήσεις, κοντά στην παράκτια πόλη Τζασκ.

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν απέτρεψε την είσοδο «αμερικανοσιωνιστικών» πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε η κρατική ιρανική τηλεόραση.

Η Τεχεράνη αντέδρασε στις χθεσινές ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί έναρξης της Επιχείρησης Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, απευθύνοντας προειδοποίηση προς το Ναυτικό των ΗΠΑ να μην πλησιάσει ή να μην εισέλθει στην περιοχή.

Το υπό την ηγεσία των ΗΠΑ Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών συμβούλευσε τα πλοία να διασχίσουν το στενό στα ύδατα του Ομάν, λέγοντας ότι έχει δημιουργήσει μια «ζώνη ενισχυμένης ασφάλειας».

Ο αμερικανικός στρατός έχει δηλώσει ότι η νέα πρωτοβουλία μπορεί να περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, περισσότερα από 100 αεροσκάφη και 15.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά δεν έχει διευκρινίσει τι είδους βοήθεια ή συνοδεία θα παρέχει.