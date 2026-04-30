Αύξηση 17% στα έσοδα της Apple - Απογοήτευσε το iPhone

Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών τα κέρδη και έσοδα που ανακοίνωσε η Apple για το δεύτερο τρίμηνο κυρίως λόγω της ισχυρής ανάπτυξης στον τομέα των υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 2,01 δολάρια έναντι εκτίμησης για 1,95 δολάρια, ενώ τα συνολικά έσοδα έφτασαν τα 111,18 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των 109,66 δισ. δολαρίων.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 17% σε σχέση με έναν χρόνο πριν, όταν είχαν διαμορφωθεί στα 95,4 δισ. δολάρια.

Από την άλλη, τα έσοδα από τις πωλήσεις iPhone δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες για δεύτερη φορά μέσα σε τρία τρίμηνα, φτάνοντας τα 56,99 δισ. δολάρια έναντι εκτίμησης για 57,21 δισ. δολάρια. Αντίθετα, οι υπόλοιποι βασικοί τομείς της εταιρείας κινήθηκαν καλύτερα από τις προβλέψεις.

Ειδικότερα, τα έσοδα από Mac ανήλθαν στα 8,4 δισ. δολάρια, έναντι της εκτίμησης για 8,02 δισ. δολάρια, ενώ τα έσοδα από iPad έφτασαν τα 6,91 δισ. δολάρια από 6,66 δισ. που αναμενόταν.

Η κατηγορία Wearables, Home και Accessories σημείωσε έσοδα 7,9 δισ. δολάρια συγκριτικά με την εκτίμηση για 7,7 δισ. δολάρια και οι υπηρεσίες κατέγραψαν ισχυρή επίδοση με 30,98 δισ. δολάρια όταν οι αναλυτές ανέμεναν 30,39 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 100 δισ. δολαρίων, καθώς και αύξηση του μερίσματος κατά 4%, στα 0,27 δολάρια ανά μετοχή.

Τα αποτελέσματα έρχονται σε μία κρίσιμη περίοδο για την Apple καθώς καθώς ο Τιμ Κουκ θα αποχωρήσει από τη θέση του μετά από 15 χρόνια, αναλαμβάνοντας ρόλο εκτελεστικού προέδρου, ενώ τη θέση του θα πάρει ο Τζον Τέρνους, μέχρι πρότινος επικεφαλής του τομέα hardware της εταιρείας.

Στον απόηχο της ανακοίνωσης, η μετοχή της Apple υποχωρεί 1,26% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.