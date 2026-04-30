Wall Street: Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq - Ισχυρά κέρδη τον Απρίλιο

Με ισχυρά κέρδη ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση του Απριλίου στη Wall Street με τον S&P 500 να σημειώνει νέο ρεκόρ όλων των εποχών κλείνοντας για πρώτη φορά πάνω από τις 7.200 μονάδες ενώ και ο Nasdaq κατέγραψε ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές ξεπέρασαν τους φόβους για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 1,62% ή 790,33 μονάδες στις 49.652 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 κατέγραψε κέρδη 1,02% στις 7.209 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq κέρδισε 0,89% στις 24.892 μονάδες καταγράφοντας επίσης ρεκόρ.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Caterpillar που θεωρείται δείκτης για την παγκόσμια οικονομία, σημείωσε άλμα 9,9% έπειτα από τα καλύτερα από το αναμενόμενο αποτελέσματα τριμήνου.

Στο ίδιο μήκος κύματος με άνοδο σχεδόν 10% έκλεισε και η μετοχή της Alphabet αφότου ανακοίνωσε έσοδα 109,9 δισ. δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και αναβάθμισε το guidance για τις δαπάνες του 2026 έως και 190 δισ. δολάρια

Στον αντίποδα, η μετοχή της Meta αποδυναμώθηκε σχεδόν 9% καθώς τα στοιχεία για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και την αύξηση των χρηστών δεν έπιασαν την εκτίμηση της Wall Street. Συγκεκριμένα, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 19,84 δισ. δολάρια, αισθητά χαμηλότερα από τη μέση εκτίμηση των 27,57 δισ. δολαρίων, ενώ εταιρεία ανέφερε 3,56 δισ. ημερήσιους ενεργούς χρήστες για το α' τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 4% σε ετήσια βάση, χάνοντας τις προβλέψεις της Wall Street για 3,62 δισ.

Επιπλέον, η Microsoft έχασε 3,96% καθώς ανακοίνωσε ότι οι δαπάνες θα αγγίξουν τα 190 δισ. δολάρια λόγω του υψηλού κόστους σε μνήμες και παρά το γεγονός πως παρουσίασε ισχυρά μεγέθη για το γ' τρίμηνο.

Παρά τις επιμέρους πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο, ο Απρίλιος εξελίχθηκε σε έναν από τους καλύτερους μήνες των τελευταίων ετών για την αμερικανική αγορά. Ο S&P 500 βρίσκεται υψηλότερα κατά 10,4% από την αρχή του μήνα, στην καλύτερη μηνιαία επίδοση από τον Νοέμβριο του 2020. Ο Nasdaq έκλεισε με άνοδο άνω του 15,3%, ενώ ο Dow Jones είχε κέρδη 7,1%.

Στα μάκρο της ημέρας, ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE - Personal Consumption Expenditures) σημείωσε άνοδο 0,7% σε μηναία βάση και διαμορφώθηκε στο 3,5%, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείο Εμπορίου. Ο δομικός PCE, που εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας ανέβασε ταχύτητα στο 3,2% με μηνιαία άνοδο 0,3%. Και οι δύο μετρήσεις ήταν σύμφωνες με τις εκτιμήσεις του Dow Jones.

Επιπλέον, με ξεχωριστή ανακοίνωση, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι το ΑΕΠ επιτάχυνε με ετήσιο ρυθμό 2% το α' τρίμηνο, από 0,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, αλλά χαμηλότερα από την εκτίμηση του 2,2%. Η ανάπτυξη ανέβασε ταχύτητα το α' τρίμηνο με ώθηση από τις επιχειρήσεις και την ισχυρή καταναλωτική ζήτηση.

Τέλος, οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας μειώθηκαν κατά 26.000 στις 189.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 25 Απριλίου, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1969.