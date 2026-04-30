Ευρωαγορές: Πιέσεις στους δείκτες μετά το νέο ράλι πετρελαίου

Υποχωρούν οι ευρωπαϊκές μετοχές την Πέμπτη λόγω των νέων ανοδικών τάσεων του πετρελαίου, με το Brent μάλιστα να φτάνει στιγμιαία σε υψηλό 4 ετών, καθώς το αδιέξοδο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής παραμένει, την ώρα μάλιστα που ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία κάνουν αναφορές πως ο Πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο νέου πλήγματος στο Ιράν. Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές προετοιμάζονται για την σημερινή συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την απόφαση για τα επιτόκια, ενώ παράλληλα αναλύουν μία πληθώρα οικονομικών αποτελεσμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί 0,33% στις 601 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 κινείται με πτώση 0,54% στις 5.784 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης υποχωρεί 0,25% στις 23.883 μονάδες. ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,23% στις 10.235 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 χάνει 1,11% στις 8.072 μονάδες, στον απόηχο της είδησης πως η γαλλική οικονομία δεν κατάφερε να αναπτυχθεί το πρώτο τρίμηνο, επιδεικνύοντας ευπάθεια στις στασιμοπληθωριστικές απειλές που προέρχονται από τον πόλεμο του Ιράν. Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ παρέμεινε αμετάβλητο από τους τελευταίους τρεις μήνες του 2025, λόγω του εμπορίου και της ασθενούς εγχώριας ζήτησης, ανέφερε η στατιστική υπηρεσία Insee. Αυτό αποτέλεσε μία απροσδόκητη εξέλιξη μετά την ανάπτυξη 0,2% του προηγούμενου τριμήνου, ενώ επίσης υστέρησε της εκτίμησης 0,2% των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κινείται στις 47.420 μονάδες με -0,79% ενώ στην Ισπανία, ο IBEX 35 σημειώνει πτώση 0,73% στις 17.533 μονάδες.

Σχεδόν όλοι οι κλάδοι κινούνται στα κόκκινα, με την αυτοκινητοβιομηχανία να ηγείται των απωλειών, με πτώση 2,6%. Οι τράπεζες υποχωρούν 1,4% και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες υποχωρούν 1,1%.

Ο Πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να λάβει ενημέρωση σχετικά με νέα σχέδια για πιθανή στρατιωτική δράση στο Ιράν την Πέμπτη από τον Διοικητή της CENTCOM, Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, ανέφεραν πηγές που γνωρίζουν το θέμα στο Axios.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη σημαίνει ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων, είτε για να προσπαθήσει να σπάσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις είτε για να καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα πριν τερματίσει τον πόλεμο.

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις επιμείνουν και την Κρίστιν Λαγκάρντ να τονίζει για μία ακόμη φορά πως η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ θα παραμείνει «data-dependent».

Χθες, η Fed διατήρησε στον «πάγο» για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση τα επιτόκιά της, στο εύρος 3,50% - 3,75%, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής της FOMC αναγνωρίζουν κινδύνους αναθέρμανσης του πληθωρισμού από τους δασμούς Τραμπ και τον πόλεμο στο Ιράν με το ράλι τιμών της ενέργειας.

Ξεπέρασαν με άνεση τις εκτιμήσεις τα κέρδη τριμήνου της Societe Generale. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη του ομίλου κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου αυξήθηκαν κατά 5,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα 1,70 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας με άνεση τον μέσο όρο των 1,55 δισ. ευρώ που καταρτίστηκαν από 13 εκτιμήσεις αναλυτών που συγκέντρωσε η εταιρεία. Η μετοχή ωστόσο υποχωρεί σχεδόν 4% καθώς η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) της τράπεζας, παραμένει πολύ χαμηλότερα από εκείνη των ανταγωνιστών της.

Η αστάθεια της αγοράς κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου είχε αντίκτυπο στα οικονομικά δεδομένα της Credit Agricole, καθώς οι πελάτες υιοθέτησαν στάση αναμονής. Η γαλλική τράπεζα ανέφερε 9% χαμηλότερα έσοδα στον τομέα σταθερού εισοδήματος, ενώ τα έσοδα από την εταιρική και επενδυτική τραπεζική μειώθηκαν συνολικά κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,9 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,1% σε ετήσια βάση, ωστόσο τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) μειώθηκαν κατά 7,9% σε ετήσια βάση, στα 0,52 ευρώ, με την συγκεκριμένη επίδοση να αποτελεί ίσως το σημείο που προκαλεί σκεπτικισμό στους επενδυτές και οδηγεί τη μετοχή να σημειώνει σημαντικές απώλειες άνω του 5,5%.

Οι δασμολογικές πιέσεις και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από τις κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων, οδήγησαν τα κέρδη της Volkswagen να καταγράψουν πτώση 14% το πρώτο τρίμηνο. Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη 2,5 δισ. ευρώ για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, μειωμένα κατά 14,3% σε σχέση με ένα χρόνο πριν και χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών για σχεδόν 4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με μια έκθεση που συγκέντρωσε η LSEG. Η μετοχή της εταιρείας κινείται ανοδικά κατά 0,5%.