Χρηματιστήριο Αθηνών: «Μάχη» για τις 2.200 μονάδες

Με εναλλαγές προσήμου κινείται ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα. Από απώλειες 1,3% επιχειρεί να ανακάμψει ο δείκτης των τραπεζών.

Upd. 11:45

Με εναλλαγές προσήμου εκατέρωθεν των 2.200 μονάδων κινείται την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα.

Μετά τη χθεσινή απόφαση της Fed, η προσοχή στρέφεται σήμερα στην Ευρώπη, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να ανακοινώσουν τις δικές τους αποφάσεις. Αν και δεν αναμένεται καμία αλλαγή στα βασικά επιτόκια και από τις δύο πλευρές, οι συνεντεύξεις Τύπου που θα ακολουθήσουν μάλλον θα αποδειχθούν πιο… απαιτητικές λόγω των πρόσφατων εξελίξεων.

Την κατάσταση δεν έχει βοηθήσει το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ενισχύσει την ανοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου με τις πρόσφατες δηλώσεις του. Αν και χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι Ιράν και ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν τηλεφωνικές συνομιλίες, ο Τραμπ λίγο νωρίτερα είχε εκφράσει αμφιβολίες για το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας. Παράλληλα, ο αμερικανικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ να συνεχίζεται, ενώ υπάρχουν ακόμη και σχέδια για νέες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ.

Έπειτα από μια περίοδο σχετικής σταθεροποίησης αρκετών εβδομάδων, η τιμή του Brent εκτινάχθηκε σήμερα στα 126 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου. Κι ενώ οι αγορές εστιάζουν, αναμενόμενα, στο πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν και πότε θα επαναλειτουργήσουν τα Στενά του Ορμούζ, επενδυτές και αναλυτές αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι ο πόλεμος είναι πιθανό να έχει και σημαντικές μακροπρόθεσμες συνέπειες, παρόμοιες με εκείνες του πετρελαϊκού σοκ της δεκαετίας του 1970.

Σε αυτό το κλίμα, οι ευρωπαϊκές αγορές εμφανίζουν μικρές τάσεις, με απώλειες 0,21% και 1,12% σε Φρανκφούρτη και Παρίσι, και κέρδη 0,41% στο Λονδίνο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης, που νωρίτερα βρέθηκε να υποχωρεί έως τις 2.187 μονάδες, λίγο μετά τις 11:30 καταγράφει οριακή άνοδο 0,19% στις 2.204,83 μονάδες.

Από απώλειες 1,34% επιχειρεί να ανακάμψει ο δείκτης των τραπεζών, τις οποίες περιορίζει σε 0,22% στις 2.590,19 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ήπια ανοδικά κινούνται οι Τρ. Κύπρου και ΕΤΕ σε ποσοστό 0,33% και 0,18% αντίστοιχα. Στον αντίποδα η Eurobank υποχωρεί 1,16% στα 3,75 ευρώ, η Optima κινείται στο -0,66%, ενώ οριακές απώλειες σημειώνουν οι Τρ. Πειραιώς και Αlpha Bank.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1,4 με 45 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 61 που υποχωρούν και 42 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή. Ο συνολικός τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 36,02 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5,87 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζουν τα κέρδη άνω του 2% της Viohalco στα 15,20 ευρώ, καθώς και η άνοδος των Metlen, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Coca-Cola HBC περί του 1,7%-1,8%. Σε μικρότερο ποσοστό ενισχύονται οι τίτλοι των Lamda Development (+0,66%), ΔΕΗ (+0,50%), Helleniq Energy (+042%), Cenergy (+0,17%), ΔΑΑ (+0,09%) και Τιτάν (+0,03%). Αμετάβλητη στα 10,84 ευρώ διαπραγματεύεται η Aktor.

Στον αντίποδα η Aegean υποχωρεί 2,26% στα 11,22 ευρώ, η ΕΥΔΑΠ καταγράφει απώλειες 1,17% στα 10,14 ευρώ, ενώ σε αρνητικό έδαφος ακολουθούν και οι Allwyn (-0,79%), ΟΤΕ (-0,78%), ElvalHalcor (-0,50%), Jumbo (-0,34%) και Σαράντης (-0,28%).