Interwood Ξυλεμπορία: Αύξηση κύκλου εργασιών και EBITDA το 2025

Αύξηση κατά 2,56% σημείωσε το 2025 ο κύκλος εργασιών της Interwood Ξυλεμπορία, φτάνοντας τα 39,19 εκατ. ευρώ από 38,21 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Ανοδικά κινήθηκαν και τα EBITDA, αυξημένα κατά 13,9% στα 2,63 εκατ, έναντι 2,31 εκατ. το 2024.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, οι επιδόσεις επιβεβαιώνουν «τη σταθερή βελτίωση των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών της μεγεθών, παρά τις συνεχιζόμενες διεθνείς προκλήσεις στο εμπόριο, στην εφοδιαστική αλυσίδα και στο κόστος χρηματοδότησης».

Κύρια Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου 2025

Κύκλος εργασιών: €39,19 εκατ., αυξημένος κατά 2,56% έναντι €38,21 εκατ. το 2024.

EBITDA: €2,63 εκατ., αυξημένο κατά 13,9% έναντι €2,31 εκατ. το 2024.

Κέρδη προ φόρων: €0,32 εκατ., έναντι ζημιών €0,48 εκατ. το 2024.

Μικτό περιθώριο κέρδους: 24,12%, από 23,78% το 2024.

Καθαρός δανεισμός: €23,7 εκατ., μειωμένος κατά €1,47 εκατ. σε σχέση με το 2024.

Ίδια κεφάλαια Ομίλου: €14,30 εκατ., αυξημένα κατά 23,8% έναντι €11,55 εκατ. το 2024.

Βελτίωση Χρηματοοικονομικής Θέσης

Κατά τη διάρκεια του 2025, ο Όμιλος συνέχισε την πολιτική απομόχλευσης και ενίσχυσης ρευστότητας, μειώνοντας τον συνολικό δανεισμό και βελτιώνοντας σημαντικά τους βασικούς δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης. Επιπλέον, η Διοίκηση βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για τη βελτίωση των όρων δανεισμού, με στόχο τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης.

Προοπτικές 2026

Ο Όμιλος εισέρχεται στο 2026 με ενισχυμένη λειτουργική βάση και σαφείς αναπτυξιακούς άξονες:

•ανάπτυξη του νέου τμήματος έργων (projects)

•συμμετοχή σε μεγάλα έργα υποδομών στην Ελλάδα

•λειτουργία νέας έκθεσης στα νότια προάστια Αττικής

•αξιοποίηση χαρτοφυλακίου ακινήτων

•δημιουργία κεντρικού logistics hub

•περαιτέρω μείωση χρηματοοικονομικού κόστους

Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι παραπάνω πρωτοβουλίες δημιουργούν ισχυρές προϋποθέσεις περαιτέρω αύξησης πωλήσεων, κερδοφορίας και δημιουργίας αξίας για τους μετόχους.

Δήλωση Διοίκησης

Η Διοίκηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ δήλωσε: "Το 2025 αποτέλεσε έτος ουσιαστικής ενίσχυσης για τον Όμιλο. Παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες, πετύχαμε αύξηση πωλήσεων, σημαντική βελτίωση λειτουργικής κερδοφορίας και επιστροφή σε θετικά αποτελέσματα. Με ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση και στοχευμένες επενδύσεις, προχωράμε με αισιοδοξία στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης της εταιρείας."