H Aktor oλοκλήρωσε την εξαγορά της κατασκευαστικής Εντελέχεια έναντι 30,06 εκατ. ευρώ

Την εξαγορά του 50,1% των μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Εντελέχεια ολοκλήρωσε στις 29/04/2026, η Aktor Κατασκευών, Τεχνικών, και Ενεργειακών Έργων και Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 900/2026 σχετικής εγκρίσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και μετά τη λήψη των απαραίτητων αδειών, εγκρίσεων και την πλήρωση των σχετικών αιρέσεων. Οι πωλητές-μέτοχοι της Εντελέχεια διατηρούν σε αυτή ποσοστό 49% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η κατασκευαστική εταιρεία Εντελέχεια ειδικεύεται στον τομέα κατασκευής και συντήρησης πάσης φύσεως δικτύων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων, γραμμών επικοινωνιών και δικτύων οπτικών ινών και αποτελεί μία από τις κορυφαίες και πλέον εξειδικευμένες εταιρείες του εν λόγω τομέα στην Ελλάδα. Η Εντελέχεια για τη χρήση 1.1.2025-31.12.2025 πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ο οποίος ανήλθε στα 110 εκατ. ευρώ περίπου και το EBITDA για την ως άνω χρήση ανήλθε σε 34 εκατ. ευρώ περίπου.

Το τίμημα που θα καταβάλει η Αγοράστρια στους Πωλητές, θα ανέλθει σε 30,06 εκατ. ευρώ και θα καταβληθεί τμηματικά όπως προβλέπεται στην ως άνω συμφωνία εξαγοράς. Εκ του ως άνω τιμήματος ποσό 10 εκατ. € προέρχεται από τα αντληθέντα κεφάλαια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ("η Αύξηση") της Εταιρείας σύμφωνα με τις αποφάσεις της από 19.11.2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής και τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο της ως άνω Αύξησης, ενώ το υπόλοιπο ποσό του τιμήματος, θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Με βάση τις πλέον πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις της Εντελέχεια καθώς και το επιχειρηματικό σχέδιο για τα επόμενα χρόνια εκτιμάται ότι η εν λόγω εξαγορά θα εισφέρει στον Όμιλο για τα επόμενα χρόνια κατά μέσο όρο ετήσιο EBITDA 30 εκατ. ευρώ.

Η ως άνω εξαγορά, εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού που η Εταιρεία παρουσίασε τον Οκτώβριο του 2024 αναφορικά με την ανάπτυξη του κλάδου Κατασκευών και ιδίως την περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας του Ομίλου ώστε να διεκδικήσει και να υλοποιήσει περισσότερα έργα που σχετίζονται με την εγκατάσταση εναέριων και υπόγειων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και δικτύων διανομής, καθώς και εναέριων δικτύων οπτικών ινών.