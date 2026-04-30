Μυλωνάς (Εθνική): Διανομή ρεκόρ 1 δισ. στους μετόχους, τον Μάιο η ολοκλήρωση του core banking

Ως χρονιά «εξαιρετικών αποτελεσμάτων», τόσο σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων όσο και σε επίπεδο προόδου προς μια τράπεζα έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του αύριο, περιέγραψε το 2025 ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς από το βήμα της Γ.Σ. της τράπεζας.

Ο CEO της Εθνικής σημείωσε ότι οι στόχοι του προϋπολογισμού υπερκαλύφθηκαν με σημαντική διαφορά, παρά τη δραστική αποκλιμάκωση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά 200 μονάδες βάσης. Όπως τόνισε, η πίεση στα επιτοκιακά έσοδα απορροφήθηκε σε μεγάλο βαθμό χάρη στην ισχυρή πιστωτική επέκταση και τη δυναμική διαχείριση ενεργητικού, με την καθαρή πιστωτική επέκταση να διαμορφώνεται στα 3,5 δισ. ευρώ και τα δάνεια να αυξάνονται κατά 10% σε ετήσια βάση, κυρίως προς επιχειρήσεις, ενώ σημαντική ήταν και η ενίσχυση στα νοικοκυριά, με αυξημένα μερίδια σε στεγαστικά, καταναλωτικά και δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις.

Ποσό ρεκόρ προς μετόχους...

Παράλληλα, τα έσοδα από προμήθειες κατέγραψαν διψήφια αύξηση 10%, παρά τη μείωση προμηθειών σε πληρωμές λόγω ρυθμιστικών παρεμβάσεων, με βασικό μοχλό τα επενδυτικά προϊόντα και τις υπηρεσίες treasury, ενώ το μερίδιο στα αμοιβαία κεφάλαια σχεδόν διπλασιάστηκε τα τελευταία χρόνια. Στο επίπεδο κερδοφορίας, η τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη 1,3 δισ. ευρώ και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) στο 15,5%, που υπερβαίνει το 20% εάν ληφθεί υπόψη το πλεονάζον κεφάλαιο, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 να διαμορφώνεται στο 18,8%, από τους υψηλότερους στην Ευρώπη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Μυλωνάς στην επιβράβευση των μετόχων, σημειώνοντας ότι η τράπεζα διένειμε το 60% των κερδών της - περίπου 700 εκατ. ευρώ - και προτείνει επιπλέον έκτακτη διανομή 300 εκατ. ευρώ μέσω επαναγοράς ιδίων, ανεβάζοντας τη συνολική διανομή στο 1 δισ. ευρώ, «ποσό ρεκόρ για την Εθνική Τράπεζα αλλά και για οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα», όπως υπογράμμισε, ενώ η συνολική απόδοση προς τους μετόχους έφθασε το 85%.

...ολοκληρώνεται το μεγαλύτερο έργο πληροφορικής ελληνικής τράπεζας

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής εστίασε στον τεχνολογικό μετασχηματισμό, σημειώνοντας ότι η τράπεζα επενδύει συστηματικά τα τελευταία χρόνια. «Η Εθνική έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους σε χρόνο και χρήμα εδώ και επτά χρόνια στην αναβάθμιση της τεχνολογίας της, με τα βασικά της συστήματα να έχουν πλέον μέσο όρο ηλικίας περίπου πέντε έτη», ενώ αναβαθμίζονται τα πιο κρίσιμα και σύνθετα συστήματα που αποτελούν «την καρδιά της τράπεζας».

Όπως σημείωσε ο κ. Μυλωνάς, «αυτή η επίμονη προσπάθεια συχνά δεν αναγνωρίζεται, καθώς δεν δημιουργεί άμεσα και απτά οικονομικά αποτελέσματα και πολλοί εστιάζουν στο κόστος επένδυσης και στο χρόνο ενασχόλησης της διοίκησης. Όμως, η τεχνολογική αναβάθμιση είναι μονόδρομος».

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοίνωσε ότι στο τέλος Μαΐου, μετά από πέντε χρόνια δουλειάς, ολοκληρώνεται το νέο core banking system, «το μεγαλύτερο έργο πληροφορικής που έγινε ποτέ από ελληνική τράπεζα», όπως επισημαίνει, υπογραμμίζοντας ότι το έργο αυτό δημιουργεί ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Όπως εξήγησε, η μετάβαση στο νέο σύστημα μειώνει σημαντικά τον χρόνο ανάπτυξης νέων λειτουργιών και την εισαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ περιορίζει και το κόστος συντήρησης, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στην τράπεζα. Παράλληλα, προχωρά η αναβάθμιση ευρύτερου φάσματος συστημάτων, από τη διαχείριση πελατών και τις διαδικασίες χορήγησης δανείων έως τα ψηφιακά κανάλια και τις υποδομές cloud, με στόχο, όπως σημείωσε την ενίσχυση της ευελιξίας, της κλιμάκωσης και της κυβερνοασφάλειας.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην τεχνητή νοημοσύνη, τονίζοντας ότι ήδη αξιοποιείται σε πολλαπλά πεδία, από την εξυπηρέτηση πελατών έως την ανάπτυξη λογισμικού, την πρόληψη απάτης και την αυτοματοποίηση διαδικασιών, με περισσότερα από 70 άτομα να απασχολούνται αποκλειστικά στο αντικείμενο. Όπως επισήμανε ο κ. Μυλωνάς, η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών, με στόχο ένα μοντέλο όπου οι απλές συναλλαγές μεταφέρονται στα ψηφιακά κανάλια και οι πιο σύνθετες υπηρεσίες παρέχονται με τη στήριξη συμβούλων, με την τεχνολογία να λειτουργεί ως βασικός καταλύτης παραγωγικότητας και εμπειρίας πελάτη.

Τρεις παρεμβάσεις για τους εργαζόμενους

Ο Παύλος Μυλωνάς ανέδειξε τρεις παρεμβάσεις για το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΤΕ. Την ολοκλήρωση του νέου ενιαίου κανονισμού εργασίας για όλο το προσωπικό, που θέτει κοινό πλαίσιο και ενισχύει την εσωτερική εξέλιξη, τη μετατροπή του ΤΑΠΕΤΕ σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που ενισχύει την ασφάλεια των εργαζομένων και τη σύναψη νέων συλλογικών συμβάσεων που διασφαλίζουν σταθερότητα για τα επόμενα τρία χρόνια.

Χαρδούβελης: Έχουμε χρήμα και μπορούμε να αγοράσουμε, είμαστε η τράπεζα της ενέργειας

Λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου στον Περσικό Κόλπο και με την έκβασή του να παραμένει αβέβαιη, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας κ. Γκίκας Χαρδούβελης περιέγραψε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, όπου οι αναλυτές προεξοφλούν άνοδο του πληθωρισμού και επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας ανάλογα με την ενεργειακή έκθεση κάθε χώρας.

Παρά τη σοβαρότητα της συγκυρίας, υπογράμμισε ότι η επίδραση στην οικονομία αναμένεται σαφώς ηπιότερη σε σχέση με τη δεκαετία του ’70, εκτιμώντας ότι ένα αντίστοιχο ενεργειακό σοκ έχει σήμερα έως και 15-20 φορές μικρότερη επίπτωση στο ΑΕΠ, ενώ και οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, αν και αισθητές, δεν προσεγγίζουν την ένταση της πανδημίας. Σε αυτό το πλαίσιο, παρά το διπλό σοκ και τη διάρκεια του πολέμου, οι επιπτώσεις σε οικονομία και πληθωρισμό εκτιμάται ότι θα παραμείνουν υπό έλεγχο.

Εστιάζοντας στην Ελλάδα, σημειώνει ότι η οικονομία εισήλθε σε αυτή τη φάση από ισχυρή αφετηρία, με ρυθμό ανάπτυξης περίπου 2,4%, δημοσιονομικά πλεονάσματα και ενισχυμένη αξιοπιστία, όπως αποτυπώνεται στις αναβαθμίσεις και στις αυξημένες ξένες επενδύσεις, ενώ οι χρηματοοικονομικές συνθήκες παρέμειναν υποστηρικτικές με ισχυρή πιστωτική επέκταση και αποκλιμάκωση επιτοκίων.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ο πόλεμος θα επιβαρύνει τις προοπτικές, εκτιμώντας ότι θα περιορίσει τον ρυθμό ανάπτυξης κατά τουλάχιστον 0,5 ποσοστιαίες μονάδες το 2026 και θα αυξήσει τον πληθωρισμό κατά περίπου 1,5 ποσοστιαία μονάδα, χωρίς να αποκλείονται δυσμενέστερα σενάρια σε περίπτωση παρατεταμένων εχθροπραξιών. Παρά την επιβάρυνση, ο κ. Χαρδούβελης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία διαθέτει «αντισώματα», όπως δημοσιονομικό χώρο, πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, εύρωστο τραπεζικό σύστημα που συνεχίζει να επεκτείνει την πίστωση και συνεχιζόμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καταλήγοντας ότι η οικονομία βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, αν και απαιτείται επιτάχυνση του μεταρρυθμιστικού ρυθμού και διαμόρφωση μιας πιο συμπεριληπτικής οικονομίας.



Αναφερόμενος στη θέση της Εθνικής Τράπεζας, τόνισε ότι «έχουμε ισχυρή και ανθεκτική κερδοφορία, επαναλαμβανόμενη κάθε χρόνο», η οποία απορρόφησε την επίδραση από την ομαλοποίηση των επιτοκίων, επιτρέποντας - όπως ανέφερε χαρακτηριστικά - «να προσφέρουμε τα υψηλότερα ποσοστά ανταμοιβής στους μετόχους, είμαστε η τράπεζα που μοιράζει το περισσότερο χρήμα στους μετόχους της».

Ο κ. Χαρδούβελης στάθηκε ιδιαίτερα στην κεφαλαιακή ισχύ, επισημαίνοντας ότι «παραμένουμε η τράπεζα με τα υψηλότερα κεφαλαιακά αποθέματα» και ότι «η κεφαλαιακή μας επάρκεια είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη», υπογραμμίζοντας ότι «έχουμε χρήμα και μπορούμε να αγοράσουμε», ενώ κάνει λόγο και για «το ισχυρότερο προφίλ ρευστότητας στην ελληνική αγορά».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΕΤΕ ανέδειξε τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, σημειώνοντας ότι βρίσκονται πλέον στο 2,4% από 45% - 50% πριν από λίγα χρόνια, «τότε που πραγματικά υπήρχε θέμα», όπως λέει, σε συνδυασμό με υψηλές προβλέψεις που ενισχύουν τη σταθερότητα. Εστιάζοντας στο επιχειρηματικό μοντέλο, τόνισε την εμπιστοσύνη των καταθετών και το ισχυρό μερίδιο αγοράς, επισημαίνοντας ότι η τράπεζα διαθέτει αποτελεσματική λειτουργία και αναπτύσσει κορυφαίες ψηφιακές υπηρεσίες, «η παλιά Εθνική να είναι μπροστά στο ψηφιακό», όπως σημειώνει με νόημα. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο πενταετές project αναβάθμισης του core banking system, «το μεγαλύτερο έργο πληροφορικής που έγινε ποτέ από ελληνική τράπεζα», το οποίο ολοκληρώνεται εντός του έτους και αποτελεί βασικό πυλώνα του μετασχηματισμού.

Σε επίπεδο δραστηριότητας, υπογράμμισε την ενίσχυση της χρηματοδότησης σε κρίσιμους κλάδους, όπως ενέργεια, υποδομές, τουρισμός και ναυτιλία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «είμαστε η τράπεζα της ενέργειας», ενώ παράλληλα αναπτύσσονται ψηφιακές λύσεις για επιχειρήσεις και ιδιώτες και ενισχύεται το «κανάλι» wealth management. Ο κ. Χαρδούβελης επισήμανει ότι η τράπεζα «δεν κάνει πίσω» στη βιώσιμη ανάπτυξη, συνεχίζοντας να στηρίζει την πράσινη μετάβαση μέσω πράσινων χρηματοδοτήσεων και εκδόσεων πράσινων ομολόγων.

Ενεργοποιείται buyback 552 εκατ. ευρώ