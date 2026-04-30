Αύξηση 5,7% σημείωσαν τον Φεβρουάριο τα τροχαία δυστυχήματα

Αύξηση 5,7% σημείωσαν τον Φεβρουάριο εφέτος τα οδικά τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, και ανήλθαν σε 663 τον αριθμό, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Από τα παθόντα πρόσωπα των οδικών τροχαίων ατυχημάτων, καταγράφηκαν 31 νεκροί, 20 βαριά τραυματίες και 720 ελαφρά τραυματίες, έναντι 27 νεκρών, 22 βαριά τραυματιών και 724 ελαφρά τραυματιών τον Φεβρουάριο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση σε νεκρούς κατά 14,8%, μείωση κατά 9,1% σε βαριά τραυματίες και κατά 0,6% σε ελαφρά τραυματίες.