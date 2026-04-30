Σε διαβούλευση δύο στρατηγικές επενδύσεις άνω των 55 εκατ. σε βιομηχανία πλαστικών, αγροδιατροφή

Σε δημόσια διαβούλευση έχουν τεθεί, έως τις αρχές Μαΐου, δύο επενδυτικά σχέδια για την υπαγωγή τους στο πλαίσιο του Ν. 4864/2021 περί Στρατηγικών Επενδύσεων.

Σε δημόσια διαβούλευση έχουν τεθεί, έως τις αρχές Μαΐου, δύο επενδυτικά σχέδια για την υπαγωγή τους στο πλαίσιο του Ν. 4864/2021 περί Στρατηγικών Επενδύσεων, τα οποία αφορούν την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής και του αγροδιατροφικού τομέα.

Το πρώτο επενδυτικό σχέδιο, της εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ - Κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», βρίσκεται σε διαβούλευση έως τις 7 Μαΐου. Αφορά την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης μονάδας της εταιρείας στην περιοχή Μαλάματα του Δήμου Δωρίδος. Το έργο περιλαμβάνει κτιριακές επεκτάσεις, εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, προσθήκη 29 γραμμών παραγωγής injection moulding, καθώς και ενσωμάτωση αυτοματοποιημένων και ψηφιακών συστημάτων.

Στόχος είναι η βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας, της ποιότητας των προϊόντων και της λειτουργικής αποδοτικότητας, με έμφαση στις ανάγκες της βιομηχανίας τροφίμων. Ο προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε 33,48 εκατ. ευρώ και προβλέπεται η δημιουργία 65 νέων θέσεων εργασίας σε ετήσιες μονάδες εργασίας. Η εταιρεία αιτείται την ένταξη στην κατηγορία «Στρατηγικές Επενδύσεις 2», καθώς και τη χορήγηση φορολογικών απαλλαγών και ταχείας αδειοδότησης.

Το δεύτερο επενδυτικό σχέδιο, της εταιρείας ARZYBAKE Α.Ε., έχει τεθεί σε διαβούλευση έως τις 8 Μαΐου 2026 και αφορά τη δημιουργία νέας πλήρως αυτοματοποιημένης και βιώσιμης μονάδας παραγωγής κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης. Η μονάδα θα παράγει, μεταξύ άλλων, σφολιατοειδή, κρουασάν και προϊόντα πίτας και μπουγάτσας μέσω πέντε γραμμών παραγωγής.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή εγκαταστάσεων και την προμήθεια εξοπλισμού για όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, με έμφαση στην ταχεία κατάψυξη, καθώς και την ενσωμάτωση συστημάτων ελέγχου, ιχνηλασιμότητας και ψηφιακών τεχνολογιών. Η επένδυση, προϋπολογισμού περίπου 21,9 εκατ. ευρώ, αναμένεται να δημιουργήσει 55 νέες θέσεις εργασίας. Η εταιρεία επιδιώκει την ένταξη του έργου στην κατηγορία «Στρατηγικές Επενδύσεις 2» στον τομέα της αγροδιατροφής, με αίτημα για φορολογικά κίνητρα.