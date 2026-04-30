Μητσοτάκης: «Η πρόοδος δεν έρχεται με την καθήλωση στο χθες, αλλά με σχέδιο και γρήγορο βηματισμό στο αύριο»

O πρωθυπουργός παρευρέθηκε στην εκδήλωση για τα εγκαίνια του παραρτήματος του πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στα εγκαίνια του παραρτήματος του πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα (UNIC Athens), στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου στο Ελληνικό.

Ο πρωθυπουργός, μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ξεναγήθηκε από τον ανώτατο εκτελεστικό διευθυντή του πανεπιστημίου Λευκωσίας Αντώνη Πολεμίτη στους χώρους του πανεπιστημίου, όπως το αμφιθέατρο, τα εργαστήρια γενετικής, βιολογίας και ανατομίας, η βιβλιοθήκη και οι αίθουσες διδασκαλίας.

Το UNIC Athens περιλαμβάνει έξι σχολές με εννέα προγράμματα σπουδών (Ιατρικής, Νομικής, Φαρμακευτικής, Ψυχολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Διοίκησης Μάρκετινγκ, Πληροφορικής και Επιστήμης Δεδομένων).

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος αριθμεί περισσότερους από 280 φοιτητές σε προγράμματα προπτυχιακών σπουδών. Αναμένεται ότι με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά θα προσφέρονται και μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Στο παράρτημα του πανεπιστημίου Λευκωσίας εργάζονται αυτή τη στιγμή 46 άτομα διδακτικό και 49 διοικητικό προσωπικό.

Η συνολική έκταση του παραρτήματος θα φτάσει τα 150.000 τ.μ., ενώ η ανάπτυξή του θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις: η δεύτερη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2028 και η τρίτη έως το 2031.

«Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε το μεγάλο βήμα και να καθιερώσουμε νομοθετικά τη δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα μας, ισότιμων με τα ελληνικά δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, είχαμε πάντα στο νου μας σύγχρονες μονάδες, εξαιρετικά υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών. Με άρτιες υποδομές, με φροντίδα για τους φοιτητές, με σπουδές συνδεδεμένες με την εργασία, με τη ματιά να στρέφεται όχι στο παρόν -άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά τα οποία είπατε- αλλά στο μέλλον και στις κοσμογονικές αλλαγές που η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει ήδη, όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και στη ζωή μας. Με άλλα λόγια, είχαμε στο μυαλό μας τριτοβάθμια ιδρύματα τα οποία θα ήταν ανοιχτά στον κόσμο και ευθυγραμμισμένα με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της εποχής μας» τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Σκοπός μας ήταν να δίνονται πλέον πολύ περισσότερες επιλογές στους νέους, οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν και δεν θέλουν ή δεν μπορούν να πάνε στο εξωτερικό, αλλά φυσικά και να μπορέσουμε να μετατρέψουμε την πατρίδα μας σε ένα περιφερειακό και -γιατί όχι, αν σκεφτούμε πιο φιλόδοξα;- σε ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό κέντρο, με ξένους φοιτητές οι οποίοι θα μπορούν να έρχονται να σπουδάζουν εδώ, σε πρώτη φάση από τα Βαλκάνια, από την Ευρώπη, από τη Μέση Ανατολή, αύριο όμως από την Ινδία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Άπω Ανατολή, από την Αφρική. Είναι στελέχη τα οποία υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν εδώ και -γιατί όχι;- στη συνέχεια να εργαστούν και στην πατρίδα μας και να ενισχύσουν την εθνική οικονομία» πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν έκανε πίσω στις «αγκυλώσεις της αντιπολίτευσης», που δυστυχώς, όπως είπε, προκαλεί συνέχεια δυσκολίες εκεί όπου διαμορφώνονται μεγάλες ευκαιρίες, συνεχίζοντας, δυστυχώς, μία ρητορική της δεκαετίας του 1980, αντί να στρέψουμε όλοι μαζί το βλέμμα μας στην Ελλάδα του 2030.

«Η πρόοδος όμως, δεν έρχεται με την καθήλωση στο χθες, αλλά με γνώση, σχέδιο και με γρήγορο βηματισμό στον δρόμο του αύριο» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επίσης είπε ότι τα αποτελέσματα αυτής της μεγάλης επιλογής είναι ήδη ορατά. «Από τη μία πλευρά, απελευθερώσαμε τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, από τον βραχνά ενός ασφυκτικού ελέγχου του Υπουργείου Παιδείας. Τους δώσαμε τη δυνατότητα να έχουν παραπάνω πόρους, να προσελκύσουν πόρους, να κάνουν συμπράξεις με πανεπιστήμια του εξωτερικού, να ανοίξουν τις πόρτες τους σε αγγλόφωνα τμήματα με φοιτητές από το εξωτερικό, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους. Να τελειώσουμε, επιτέλους, με αυτή την ελληνική ιδιαιτερότητα των πανεπιστημιακών καταλήψεων. Κύριε πρόεδρε, εκεί που παλιά, μέχρι και πριν από κάποια χρόνια, υπήρχαν καταλήψεις, σήμερα υπάρχουν σύγχρονα εργαστήρια και βιβλιοθήκες» είπε.

«Και βέβαια, να τονίσω πόσο μεγάλη σημασία αποδίδω σε αυτή την εξωστρέφεια, στον πολύ μεγάλο αριθμό των ξενόγλωσσων προγραμμάτων που παρέχονται πια από τα ελληνικά δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Κάθε φορά που συναντώ τους πρυτάνεις, η πρώτη λέξη που αναφέρουν είναι η λέξη ”εξωστρέφεια”. Αυτό δεν θα το ακούγαμε πριν από πέντε, πριν από 10, πριν από 20 χρόνια» συμπλήρωσε.

Τέλος ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην αναθεώρηση του άρθρου 16 είπε: «έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα αλλά πρέπει να ακολουθήσει ένα ακόμα, το οποίο και θα σφραγίσει την απόλυτη θεσμική κατοχύρωση τέτοιων πρωτοβουλιών στην πατρίδα μας, αναφέρομαι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του συντάγματος. Όπως ίσως γνωρίζετε, η Ελλάδα αποτελεί, θα έλεγα, μια ευρωπαϊκή εξαίρεση ως προς τους αυστηρούς συνταγματικούς περιορισμούς που θέτει για την παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης».

«Έχει έρθει πια η ώρα να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο συζητείτο εδώ και πολλές δεκαετίες, στα πλαίσια μιας συνταγματικής αναθεώρησης η οποία θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες, να κρίνουμε αναθεωρητέο το άρθρο 16 ώστε να μην υπάρχει πια κανένα θεσμικό ερωτηματικό για τη λειτουργία τέτοιων ιδρυμάτων και στην πατρίδα μας» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ