Moda Bagno: Αύξηση τζίρου κατά 4,47% το 2025

Σε επίπεδο Ομίλου τα λειτουργικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 5,66%, συγκεκριμένα 8.448 χιλ. Ευρώ, έναντι 7.996 χιλ. Ευρώ το 2024.

Αύξηση τζίρου και EBITDA εμφάνισε ο όμιλος της Moda Bagno το 2025, με τα συνολικά έσοδα μετά από φόρους στον όμιλο, είχαν μείωση 2% ήτοι 3.946 χιλ. ευρώ έναντι 4.026 χιλ. ευρώ το 2024, λόγω συναλλαγματικών διαφορών τούρκικης λίρας και ευρώ από τα αποτελέσματα της τούρκικης θυγατρικής.

Ειδικότερα, σε επίπεδο Ομίλου ο τζίρος αυξήθηκε κατά 4,47%, ήτοι από 33.687 χιλ. ευρώ σε 34.489 χιλ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν σε ποσοστό 4,40%, συγκεκριμένα το 2025 ήταν 18.106 χιλ. ευρώ, έναντι 17.343 χιλ. ευρώ που ήταν το 2024. Το περιθώριο μικτού κέρδους ήταν στο 52,50%, έναντι 51,48% που ήταν το 2024.

Σε επίπεδο Ομίλου τα λειτουργικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 5,66%, συγκεκριμένα 8.448 χιλ. ευρώ, έναντι 7.996 χιλ. ευρώ το 2024.

Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού: Την 31/12/2025, τα Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία του Ομίλου ανέρχονταν σε 24.154.131 ευρώ και αντιστοιχούν στο 43,39% του Συνολικού Ενεργητικού του Ομίλου, ενώ την 31/12/2024 τα Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία του Ομίλου ανέρχονταν σε 20.963.500 ευρώ και αντιστοιχούν στο 42,60% του Συνολικού Ενεργητικού του Ομίλου. Ίδια Κεφάλαια: Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ποσού 28.452 χιλ ευρώ αντιπροσωπεύουν ποσοστό 51,11 % του Συνολικού Παθητικού έναντι ποσού 25.620 χιλ ευρώ την 31/12/2024, που αντιπροσώπευαν ποσοστό 52,06% του Συνολικού Παθητικού του Ομίλου.

Σε επίπεδο εταιρείας, ο τζίρος αυξήθηκε κατά 5,18%, ήτοι από 28.290 χιλ. Ευρώ σε 29.757 χιλ. Ευρώ. Τα μικτά κέρδη της εταιρείας σημείωσαν αύξηση 7,57%, σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσης και διαμορφώθηκαν σε 15.559 χιλ. Ευρώ, έναντι 14.464 χιλ. Ευρώ. Ο δείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους, κυμάνθηκε περίπου στα επίπεδα του 2024, με αύξηση μιας ποσοστιαίας μονάδας, ήτοι στο 52,29% σε αντιστοίχιση με την περσινή χρονιά που ήταν στο 51,13%.

Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA στην εταιρεία αυξήθηκαν κατά 9,24%, ήτοι 6.810 χιλ. Ευρώ, έναντι 6.234 χιλ. Ευρώ του 2024. Τέλος τα συνολικά έσοδα μετά από φόρους στην εταιρεία, αυξήθηκαν 18,25% ήτοι 3.955 χιλ. Ευρώ έναντι 3.345 χιλ. Ευρώ το 2024.

Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού: Την 31/12/2025, τα Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία της εταιρείας ανέρχονταν σε 22.760.139 ευρώ και αντιστοιχούν στο 43,54% του Συνολικού Ενεργητικού της εταιρείας, ενώ την 31/12/2024 τα Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία της εταιρείας ανέρχονταν σε 19.063.113 ευρώ και αντιστοιχούν στο 41,22% του Συνολικού Ενεργητικού της εταιρείας. Ίδια Κεφάλαια: Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας ποσού 28.687.447 ευρώ αντιπροσωπεύουν ποσοστό 54,88% του Συνολικού Παθητικού έναντι ποσού 25.844.580 ευρώ την 31/12/2024, που αντιπροσώπευαν ποσοστό 55,88 % του Συνολικού Παθητικού της εταιρείας.