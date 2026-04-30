AXIA-Alpha Finance: Παραμένουν ελκυστικές οι ελληνικές αποτιμήσεις

Παρά τη μεταβλητότητα που εμφανίζει το ταμπλό του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, η ελληνική αγορά προσφέρει έναν ελκυστικό συνδυασμό ανθεκτικών μακροοικονομικών και εταιρικών κερδών και ευνοϊκών αποτιμήσεων, σχολιάζει σε ανάλυσή της η AXIA-Alpha Finance. Ποια top-picks ξεχωρίζει.

Παρά τη μεταβλητότητα που εμφανίζει το ταμπλό του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, η ελληνική αγορά προσφέρει έναν ελκυστικό συνδυασμό ανθεκτικών μακροοικονομικών και εταιρικών κερδών και ευνοϊκών αποτιμήσεων, σχολιάζει σε ανάλυσή της η AXIA-Alpha Finance.

Οι αναλυτές της χρηματιστηριακής επισημαίνουν πως, μετά από ένα από τα ισχυρότερα ξεκινήματα των τελευταίων ετών τον Ιανουάριο, η αγορά υποχώρησε, αλλά διατηρεί θετική επίδοση σε όρους year-to-date, με την μεταβλητότητα να παραμένει αυξημένη λόγω των γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

Καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν τις οικονομικές επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο πρώτος γύρος αναθεωρήσεων για την ελληνική οικονομία εμφανίζεται ενθαρρυντικός. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις, το εύρος προβλέψεων για την αύξηση του ΑΕΠ το 2026 διαμορφώνεται στο 1,8%–2,0% (από 2,0%–2,4% στην αρχή του έτους), υποδηλώνοντας σχετικά περιορισμένο αντίκτυπο και έναν ρυθμό ανάπτυξης που παραμένει στο ανώτερο εύρος μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Αξιολογώντας την ανθεκτικότητα των κερδών των εισηγμένων, υπό το πρίσμα των πιθανών διαταραχών από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η AXIA-Alpha Finance σημειώνει ότι τα εταιρικά κέρδη θα παραμείνουν συνολικά ανθεκτικά, με βάση τις μέχρι στιγμής αναμενόμενες διαταραχές.

Οι αναλυτές της χρηματιστηριακής τονίζουν επίσης ότι η ελληνική αγορά συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount τόσο έναντι των ομοειδών αγορών όσο και έναντι της ίδιας της ιστορικής της αποτίμησης, λαμβάνοντας υπόψη τα προ κρίσης επίπεδα (2000–2008).

Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ διαπραγματεύεται με 10,3x τα εκτιμώμενα κέρδη (P/E) και με 5,9x το EV/EBITDA για το 2026, με discount 20%–40% έναντι των ομοειδών και περίπου 30% έναντι των προ κρίσης επιπέδων. Ως εκ τούτου, οι αποτιμήσεις παραμένουν βασικό πλεονέκτημα της ελληνικής αγοράς, προσφέροντας ακόμη ελκυστικό σημείο εισόδου.

Κορυφαίες επιλογές

Δεδομένων των γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, και με κριτήριο την ανθεκτικότητα των εταιρικών θεμελιωδών μεγεθών θεμελιώδη υπό διαφορετικά σενάρια, οι αναλυτές της AXIA-Alpha Finance εντάσσουν στις κορυφαίες τους επιλογές τη Eurobank, της οποίας η κερδοφορία εκτιμάται ότι θα παραμείνει ανθεκτική ακόμη και σε ένα πληθωριστικό σενάριο. Η μετοχή της Eurobank έρχεται να αντικαταστήσει αυτή της Τιτάν στη λίστα των top-picks της χρηματιστηριακής, καθώς η δεύτερη ενδέχεται να αντιμετωπίσει βραχυπρόθεσμες πιέσεις λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, αν και οι μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές της παραμένουν εξαιρετικές, όπως αναφέρει η AXIA-Alpha Finance.

Στα top-picks περιλαμβάνεται επίσης η Τρ. Κύπρου, καθώς διατηρεί ελκυστικό προφίλ κινδύνου/απόδοσης, ικανό να αποδώσει ικανοποιητικά σε διαφορετικά εναλλακτικά σενάρια.

Από τον μη χρηματοοικονομικό κλάδο, στη λίστα περιλαμβάνεται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς προσφέρει έκθεση στον κλάδο των εγχώριων υποδομών και παραχωρήσεων, η ΔΕΗ που υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο με στόχο σημαντική αύξηση κερδών, καθώς και η Jumbo, την οποία η AXIA-Alpha Finance χαρακτηρίζει ελκυστική στα τρέχοντα επίπεδα αποτίμησης, δεδομένου του ισχυρού ιστορικού της ακόμη και σε περιόδους αναταράξεων.

Γεωπολιτικές εξελίξεις – Euronext– Αναταξινόμηση

Με την υπόθεση ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα κινηθούν προς κατεύθυνση αποκλιμάκωσης, η AXIA-Alpha Finance διατηρεί θετική στάση για τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς, «αν και κάποιες επιπτώσεις στα θεμελιώδη μεγέθη είναι αναπόφευκτες», όπως σημειώνει. Προσθέτοντας πως η ελληνική αγορά προσφέρει έναν ελκυστικό συνδυασμό ανθεκτικών μακροοικονομικών και εταιρικών κερδών σε συνδυασμό με ευνοϊκές αποτιμήσεις, ενώ η σταδιακή μετάβαση στις ανεπτυγμένες αγορές μέσα στους επόμενους 12 μήνες (Σεπτέμβριος 2026 για S&P, STOXX και FTSE Russell, Μάιος 2027 για MSCI) αναμένεται να συνεχίσει να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η μετάβαση από το Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Euronext Athens αποτελεί μια δομική αναβάθμιση της θέσης της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, καθώς η Ελλάδα ενσωματώνεται πιο βαθιά στον πυρήνα της ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής υποδομής, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα, μειώνοντας τις λειτουργικές τριβές και ενισχύοντας την ορατότητα στους διεθνείς επενδυτές.

«Κατά την άποψή μας, αυτό δημιουργεί τη θεσμική βάση για την επόμενη φάση ανάπτυξης της αγοράς, με περιθώρια για ισχυρότερη ρευστότητα, ευρύτερη συμμετοχή και ένα πιο κλιμακούμενο προφίλ αγοράς με την πάροδο του χρόνου» αναφέρει η AXIA-Alpha Finance. Εξηγεί επίσης ότι η απόφαση της MSCI να επαναταξινομήσει την Ελλάδα από Αναδυόμενη σε Ανεπτυγμένη Αγορά αποτελεί επίσημη αναγνώριση αυτής της μετάβασης. Αν και η καθυστερημένη εφαρμογή επιτρέπει μια πιο ομαλή προσαρμογή των χαρτοφυλακίων, παρατείνει επίσης το χρονικό περιθώριο κατά το οποίο οι αγορές μπορούν να προεξοφλήσουν αυτή τη μεταβολή. Το σημαντικότερο είναι ότι η κίνηση αυτή επανατοποθετεί την Ελλάδα εντός του σύμπαντος των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών αγορών, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε έναν πιο δομικό ρόλο στα διεθνή χαρτοφυλάκια.

Η αναβάθμιση αυτή ακολουθεί αντίστοιχες κινήσεις από τους FTSE Russell και S&P Dow Jones Indices, ενώ πρόσφατα και ο STOXX ανακοίνωσε την απόφασή της να κατατάξει την Ελλάδα στις ανεπτυγμένες αγορές. Πρόκειται για έναν συντονισμένο κύκλο επαναξιολόγησης μεταξύ των παρόχων δεικτών, ο οποίος αναμένεται να στηρίξει μια σταδιακή βελτίωση στις συνθήκες ρευστότητας, στη σύνθεση των επενδυτών και στη σύγκλιση των αποτιμήσεων.

Από την πλευρά της αγοράς, η μετάβαση αναμένεται να εξελιχθεί σε φάσεις. Βραχυπρόθεσμα, είναι πιθανή κάποια μεταβλητότητα καθώς τα funds που επενδύουν αποκλειστικά σε αναδυόμενες αγορές θα προσαρμόζουν τις θέσεις τους, η οποία ωστόσο αναμένεται να αντισταθμιστεί σταδιακά από εισροές από funds ανεπτυγμένων αγορών. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, εκτιμάται ότι τα διαρθρωτικά οφέλη θα κυριαρχήσουν, συμπεριλαμβανομένης μιας ευρύτερης και πιο σταθερής επενδυτικής βάσης, βελτιωμένης ρευστότητας και μιας σταδιακής συμπίεσης των ασφαλίστρων κινδύνου (equity risk premia), ιδίως για τις εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης.