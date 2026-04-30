BBVA: Πάνω από τις προβλέψεις τα κέρδη το α' τρίμηνο - Στα 2,99 δισ. ευρώ

Υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα κέρδη της ισπανικής BBVA στο α' τρίμηνο του 2026, όπως ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Ευρωζώνης, με βάση την κεφαλαιοποίησή της.
Πιο αναλυτικά, τα καθαρά κέρδη της BBVA ανήλθαν για το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου στα 2,99 δισ. ευρώ, τη στιγμή που αναλυτές σε έρευνα του Reuters ανέμεναν κέρδη της τάξης των 2,79 δισ. ευρώ
Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν 17,8% σε ετήσια βάση, στα 7,54 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας με τη σειρά τους τις εκτιμήσεις των αναλυτών για έσοδα 7,23 δισ. ευρώ. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROTE) ενισχύθηκε στο 21,7% από 19,3% στο τέλος δ' τριμήνου του 2025.
Τέλος, η διοίκηση της BBVA ανακοίνωσε ότι θα τρέξει ένα πρόγραμμα αγορών ιδίων μετοχών συνολικού ύψους 1,46 δισ. ευρώ.
Στον απόηχο των ανακοινώσεων, η μετοχή της τράπεζας ενισχύεται κατά 1,60% στις συναλλαγές της Πέμπτης στο Χρηματιστήριο της Μαδρίτης.