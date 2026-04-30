Αφοί Κορδέλου: Διπλασιασμός των EBITDA το 2025 - Στα 2,028 εκατ. ευρώ

Στην κερδοφορία επέστρεψε κατά τη χρήση του 2025 η Αφοί Κορδέλου, χάρη στη σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων και τη βελτίωση του μικτού περιθωρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία. Η ζήτηση χαλυβουργικών προϊόντων στην ελληνική αγορά δεν παρουσίασε κάποια αξιόλογη μεταβολή, ενώ οι διεθνείς τιμές του χάλυβα παρουσίασαν οριακή πτώση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Παρά την πτώση της μέσης τιμής, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 6% σε σχέση με την προηγουμένη χρήση και ανήλθε σε € 46.997 χιλ., έναντι € 44.280 χιλ. το 2024. Οι εξελίξεις στην αγορά του χάλυβα δείχνουν ότι ολοκληρώθηκε ο καθοδικός κύκλος τιμών που είχε ξεκινήσει το 2023 συμπιέζοντας το μικτό περιθώριο των δυο προηγουμένων χρήσεων και βρισκόμαστε πλέον στην έναρξη ενός ανοδικού κύκλου, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη του 2025. Η ανοδική τάση που παρουσίασαν οι τιμές πώλησης στο τέλος της χρονιάς αντιστάθμισε την πτώση της μέσης τιμής του έτους βελτιώνοντας το μικτό περιθώριο.

Ειδικότερα, το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε € 5.282 χιλ. με μικτό περιθώριο σε 11,2%, έναντι μικτού κέρδους € 4.234 χιλ. και περιθωρίου 9,6% κατά την προηγούμενη χρήση.

Οι λειτουργικές δαπάνες της Εταιρείας, τα έξοδα Διάθεσης και Διοίκησης, αυξήθηκαν κατά 5,6% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση (€ 3.847 χιλ. κατά την περίοδο 01.01-31.12.2025 έναντι € 3.642 χιλ. της περιόδου 01.01-31.12.2024), με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό των EBITDA στο επίπεδο των € 2.028 χιλ. € έναντι 1.041 χιλ. € της προηγούμενης χρήσης.

Κατά την περίοδο 01.01 - 31.12.2025, το χρηματοοικονομικό κόστος της Εταιρείας παρουσίασε μείωση κατά 15% λόγω της αποκλιμάκωσης του Euribor αλλά και της συνεχιζόμενης μείωσης του δανεισμού βάσει του προγράμματος αποπληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων που ξεκίνησε το 2019. Στη διατραπεζική συμφωνία της 31.07.2019 όλα τα δάνεια της Εταιρείας, συνολικού ύψους € 26,7 εκ, μετατράπηκαν σε μακροπρόθεσμα. Στις 31.12.2025 τα εν λόγω δάνεια ανέχονται σε 18,7 εκ., μειωμένα κατά 30%. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα το 2025 ανήλθαν σε € 1.627 χιλ. έναντι € 1.916 χιλ. το 2024. Οι τόκοι των δανειακών υποχρεώσεων μειώθηκαν κατά 453 χιλ. € και ανήλθαν σε € 1.233 χιλ. έναντι € 1.686 χιλ. σε σχέση με την περίοδο 01.01-31.12.2024.

Ο συνολικός δανεισμός της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε € 19.576 χιλ. την 31.12.2025, έναντι € 21.083 χιλ. την 31.12.2024. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια αξίας 856,4 χιλ €, 4,4% του συνολικού δανεισμού, αποτελούν δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης.

Τέλος, κατά τη χρήση 2025 η Εταιρεία παρουσίασε Κέρδη προ φόρων € 140,3 χιλ. έναντι ζημιών € -1.173 χιλ. την προηγούμενη χρήση. Τα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 87,4 χιλ. έναντι ζημίας € -814 χιλ. το 2024.

Οι προοπτικές της Εταιρείας και του χαλυβουργικού κλάδου για το 2026 είναι θετικές, με μόνη επιφύλαξη την εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος αν δεν τερματιστεί σύντομα θα έχει σοβαρές και ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Από τις αρχές του 2026 έχει ξεκινήσει η άνοδος των τιμών του χάλυβα, καθώς Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τα μέτρα περιορισμού των εισαγωγών από Τρίτες Χώρες. Οι ποσοστώσεις των χαλυβουργικών προϊόντων που εισάγονται στην Ε.Ε. από Τρίτες Χώρες γίνονται αυστηρότερες, ενώ παράλληλα εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (Carbon Border Adjustment Mechanism – C.B.A.M.), ο οποίο επιβαρύνει με περιβαλλοντικά τέλη τα χαλυβουργικά προϊόντα που εισάγονται από Τρίτες Χώρες. Η άνοδος των τιμών αναμένεται να αυξήσει τον κύκλο εργασιών και να βελτιώσει το μικτό περιθώριο ενισχύοντας την κερδοφορία.

Οι καλές επιδόσεις της Εταιρείας κατά το έτος 2025 συνεχίστηκαν και στο Α’ τρίμηνο του 2026 καθώς η ζήτηση στην Ελληνική αγορά είναι ικανοποιητική. Είναι όμως πολύ πιθανό να δημιουργηθεί μείωση στη ζήτηση, λόγω των συνθηκών αβεβαιότητας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Η αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος της ενέργειας αλλά και τα υψηλά κόστη μεταφοράς λειτουργούν ανασταλτικά στην ροή επενδύσεων. Η επιδείνωση του οικονομικού κλίματος σε παγκόσμιο επίπεδο θα έχει επιπτώσεις και στην Ελληνική Οικονομία, η οποία παρά τις μέχρι τώρα καλές επιδόσεις της, δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από μια διεθνή ύφεση.

Θετική εξέλιξη αποτελεί η σταθεροποίηση του Euribor στα επίπεδα του 2,1% και η μέχρι στιγμής θετική στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να μην αυξήσει τα επιτόκια λόγω των πληθωριστικών πιέσεων ως συνέπεια του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

Την τελευταία πενταετία (2021-2025) η Εταιρεία βελτίωσε σημαντικά την Κεφαλαιακή Διάρθρωση, ενισχύοντας τα Ίδια Κεφάλαιά της, παρά την έντονη μεταβλητότητα των τιμών αλλά και τις διεθνείς αρνητικές συγκυρίες. Οι στόχοι της Διοίκησης της Εταιρείας παραμένουν ίδιοι και αφορούν στην αποδοτικότητα των Πωλήσεων και την στήριξη της Λειτουργικής Κερδοφορίας (EBITDA)