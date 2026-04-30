Volkswagen: Πτώση 14% στα κέρδη πρώτου τριμήνου λόγω δασμών και Κίνας

Volkswagen: Πτώση 14% στα κέρδη πρώτου τριμήνου λόγω δασμών και Κίνας
Οι δασμολογικές πιέσεις και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από τις κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων, οδήγησαν τα κέρδη της Volkswagen να καταγράψουν πτώση 14% το πρώτο τρίμηνο.

Οι δασμολογικές πιέσεις και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από τις κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων, οδήγησαν τα κέρδη της Volkswagen να καταγράψουν πτώση 14% το πρώτο τρίμηνο.

Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη 2,5 δισ. ευρώ για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, μειωμένα κατά 14,3% σε σχέση με ένα χρόνο πριν και χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών για σχεδόν 4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με μια έκθεση που συγκέντρωσε η LSEG.

Τα έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν σε 75,66 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2025. Οι αναλυτές ανέμεναν ότι αυτό το ποσό θα έφτανε τα 75,45 δισ. ευρώ.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η μετοχή της εταιρείας υποχωρεί 1,3%.

«Πόλεμοι, γεωπολιτικές εντάσεις, εμπορικά εμπόδια, αυστηρότεροι κανονισμοί και έντονος ανταγωνισμός δημιουργούν αντιξοότητες. Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, έχουμε καταφέρει να σημειώσουμε απτή πρόοδο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ.

Τα αποτελέσματα έρχονται σε μια περίοδο που οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) αντιμετωπίζουν αρκετές προκλήσεις του κλάδου, από τις εμπορικές αβεβαιότητες και το υψηλό κόστος παραγωγής έως τους περιορισμούς στην υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων και την κανονιστική πίεση.

Η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί επίσης να περιορίσει τη ζήτηση για πολυτελή αυτοκίνητα, με τον Μπλουμ να προειδοποιεί τον περασμένο μήνα ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να βλάψει τις πωλήσεις των μαρκών Porsche και Audi.

Η Volkswagen εφαρμόζει επί του παρόντος σαρωτικές περικοπές θέσεων εργασίας και μια μεγάλη προϊοντική επίθεση, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει την κερδοφορία εν μέσω έντονου ανταγωνισμού από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Περίπου 50.000 θέσεις εργασίας αναμένεται να χαθούν σε ολόκληρη την εταιρεία στη Γερμανία μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Η Volkswagen δήλωσε ότι αναμένει ότι η λειτουργική απόδοση των πωλήσεων θα κυμανθεί μεταξύ 4% και 5,5% το 2026, μετά από 2,8% το 2025.

