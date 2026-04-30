Στο ΠΑΣΟΚ ο Νικόλας Φαραντούρης: «Ενώνω τη φωνή μου για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή»

Tη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος διεγράφη πριν μήνες από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε από τη Χαριλάου Τρικούπη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντηθεί στις 17:30 με τον Νικόλα Φαραντούρη στο γραφείο του στη Βουλή.

Mιλώντας το πρωί της Πέμπτης (30/4) στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα», είπε πως απάντησε θετικά στο «προσκλητήριο» του Νίκου Ανδρουλάκη, για πολιτική αλλαγή, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι ενώνει τη φωνή του για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή.

