Credit Agricole: Έχασε τις εκτιμήσεις για τα έσοδα πρώτου τριμήνου

Η αστάθεια της αγοράς κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου είχε αντίκτυπο στα οικονομικά δεδομένα της Credit Agricole, καθώς οι πελάτες υιοθέτησαν στάση αναμονής.

Η γαλλική τράπεζα ανέφερε 9% χαμηλότερα έσοδα στον τομέα σταθερού εισοδήματος, ενώ τα έσοδα από την εταιρική και επενδυτική τραπεζική μειώθηκαν συνολικά κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,9 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,1% σε ετήσια βάση, ωστόσο τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) μειώθηκαν κατά 7,9% σε ετήσια βάση, στα 0,52 ευρώ.

Οι αγορές δομημένων μετοχών, συγχωνεύσεων και εξαγορών και μετοχικού κεφαλαίου είχαν καλύτερη απόδοση, με κέρδος 27%.

Η Credit Agricole ακολουθεί τις άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες στην ανακοίνωση ανάμεικτων στοιχείων, καθώς ορισμένες επιχειρήσεις επλήγησαν από την αστάθεια από τον πόλεμο στο Ιράν και άλλες, όπως η διαπραγμάτευση μετοχών, επωφελήθηκαν. Ενώ η γαλλική τράπεζα εξαρτάται λιγότερο από τη μονάδα επενδυτικής τραπεζικής από πολλούς ομολόγους της, η αύξηση των τιμών του πετρελαίου απειλεί τώρα επίσης να περιορίσει την οικονομική ανάπτυξη και να αυξήσει τις αθετήσεις δανείων, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Οι προβλέψεις για ζημίες από δάνεια ήταν χαμηλότερες από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές. Ωστόσο, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 της τράπεζας, στο 11,4%, υπολειπόταν του σχεδόν 12% της εκτίμησης των αναλυτών.

Η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) της τράπεζας διαμορφώθηκε στο 13,7%,