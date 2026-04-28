Διστακτικά κέρδη στις ευρωαγορές

Απώλειες για τους τίτλους των Novartis, ΒΡ. Στα δικαστήρια η Bayer. Την Τετάρτη η Fed, την Πέμπτη η ΕΚΤ και η BoE.

Να ανατρέψουν το «κόκκινο 2 στα 2» προσπαθούν οι ευρωαγορές την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονταν για μια εβδομάδα γεμάτη με συναντήσεις κεντρικών τραπεζών (με Fed την Τετάρτη και EKT - BoE την Πέμπτη) και εταιρικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα σταθμίζουν το διπλωματικό αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, μετά τη δυσαρέσκεια Τραμπ με την πρόταση της Τεχεράνης.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κερδίζει 0,06% στις 609,19 μονάδες ενώ ο Euro Stoxx 50 κερδίζει 0,21% στις 5.873 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης αναρριχάται 0,06% στις 24.097 μονάδες. ο FTSE 100 ενισχύεται 0,14% στις 10.334 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σκαρφαλώνει 0,12% στις 8.152 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει άνοδο 0,75% στις 47.561 μονάδες ενώ στην Ισπανία, ο IBEX 35 προσθέτει 0,96% στις 17.860 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Novartis αποδυναμώνεται 0,88% αφού τα λειτουργικά κέρδη της ελβετικής φαρμακευτικής εταιρείας έκαναν «βουτιά» 12% στα 4,9 δισ. δολάρια. Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 1%, καταγράφοντας την πρώτη πτώση εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Ο τίτλος του γερμανικού γίγαντα βιοτεχνολογίας Bayer χάνει 0,54% αφού προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τη Δευτέρα σε μια προσπάθεια να τερματίσει χιλιάδες αγωγές κατά του ζιζανιοκτόνου Roundup.

Η μετοχή της βρετανικής πετρελαϊκής BP ντύνεται στα κόκκινα με -0,61% παρά τον υπερδιπλασιασμό κερδών στο α' τρίμηνο. Ειδικότερα, ο ενεργειακός γίγαντας ανακοίνωσε κέρδη που σχετίζονται με το κόστος αντικατάστασης (replacement cost), που χρησιμοποιείται ως δείκτης για τα καθαρά κέρδη, ύψους 3,2 δισ. δολαρίων, υψηλότερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγος για 2,63 δισ. δολάρια.

Η απόφαση της FOMC την Τετάρτη θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την τελευταία συνεδρίαση του Τζερόμ Πάουελ ως προέδρου της Fed πριν ο Kέβιν Γουόρς αναλάβει τα νέα του καθήκοντα τον Μάιο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε να αποσύρει την ποινική του έρευνα για τον Πάουελ την Παρασκευή, ενώ η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Αγγλίας γνωστοποιούν τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής τους την Πέμπτη, με τους οικονομολόγους να αναμένουν ότι θα διατηρήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα.

Ωστόσο, οι κεντρικές τράπεζες αναμένεται να αφήσουν ανοιχτή την πόρτα για αυξήσεις επιτοκίων αργότερα φέτος. Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών αυξήθηκε αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν δυσαρεστημένος με την τελευταία πρόταση του Ιράν για την επίλυση του πολέμου. Ο πόλεμος έχει αναστατώσει τις παγκόσμιες αγορές, οδηγώντας τις τιμές πετρελαίου στα ύψη με αναζωπύρωση ανησυχιών για τον παγκόσμιο πληθωρισμό και την ανάπτυξη, καθώς τα ζωτικής σημασίας Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά.

Μεικτά πρόσημα στην Ασία

Με μικτά πρόσημα κινήθηκαν οι αγορές της Ασίας: Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε 0,49%, ενώ ο Topix ενισχύθηκε 0,23%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε άνοδο 1%, σε νέο ρεκόρ όλων των εποχών, ενώ ο Kosdaq απώλεσε 0,92%. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο 0,75%, αναβαθμίζοντας τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έχασε 0,58% ενώ στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σημείωσε πτώση 0,48%, και ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα κατέγραψε απώλειες 0,22%.