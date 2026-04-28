Καραβίας (Eurobank): Επικίνδυνα εφήμερη η κριτική σε φορολογική πολιτική και τράπεζες - Διανομή 2,6 δισ. ευρώ την τριετία

Ο όμιλος όχι μόνο πέτυχε αλλά και ξεπέρασε όλους τους οικονομικούς στόχους που είχε θέσει, ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, από το βήμα της Γ.Σ. της τράπεζας.

«Το 2025 αποτέλεσε έτος εμπέδωσης και επέκτασης της στρατηγικής που υλοποιούμε με συνέπεια τα τελευταία χρόνια, με έμφαση στην οργανική ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και την τεχνολογική αναβάθμιση», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, από το βήμα της Γ.Σ. της τράπεζας, σημειώνοντας ότι ο όμιλος όχι μόνο πέτυχε αλλά και ξεπέρασε όλους τους οικονομικούς στόχους που είχε θέσει, ενώ προχώρησε σε σημαντικές κινήσεις, όπως η ενοποίηση των δραστηριοτήτων στην Κύπρο και η επαναφορά της EuroLife στον όμιλο, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του στον ασφαλιστικό κλάδο.

Ο όμιλος, με ενεργητικό που προσεγγίζει τα 110 δισ. ευρώ, εμφανίζεται πλέον με ενισχυμένα θεμελιώδη, διευρυμένη γεωγραφική διαφοροποίηση και αυξημένη ικανότητα απορρόφησης κραδασμών. Όπως σημείωσε, η νέα διεθνής συγκυρία χαρακτηρίζεται από διαρκή αστάθεια και επιτάχυνση των εξελίξεων, όπου η ταχύτητα προσαρμογής καθίσταται κρίσιμος παράγοντας, ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις - και ιδίως η ενεργειακή τους διάσταση - επαναφέρουν πιέσεις σε πληθωρισμό και ανάπτυξη, ιδίως στην Ευρώπη.

Στο περιβάλλον αυτό, ο κ. Καραβίας υπογράμμισε ότι οι οικονομίες στις βασικές αγορές του ομίλου (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία) διατηρούν ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ωστόσο οι εξωγενείς κίνδυνοι εντείνουν την αβεβαιότητα για τη νομισματική πολιτική, με τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού να παραμένει υπαρκτός. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αφετηρία της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας ότι εισέρχεται στη νέα φάση από ισχυρή δημοσιονομική θέση και με ανθεκτικό τραπεζικό σύστημα, τονίζοντας ότι «η ανθεκτικότητα στις κρίσεις οικοδομείται σε περιόδους ομαλότητας». Ο κ. Καραβίας άσκησε κριτική στις απόψεις περί χαλάρωσης πολιτικής, σημειώνοντας ότι «η κριτική που έχει ασκηθεί για τη φορολογική πολιτική και το τραπεζικό σύστημα όχι μόνο δεν δικαιώνεται σε περιόδους όπως η σημερινή, αλλά αντίθετα αποδεικνύεται επικίνδυνα εφήμερη», στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διατήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της θεσμικής σταθερότητας.

Σε επίπεδο επιδόσεων, η καθαρή κερδοφορία διαμορφώθηκε σε 1,36 δισ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένη λόγω της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, με την απόδοση ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται στο 16%, υπερβαίνοντας τον στόχο. Καθοριστική παραμένει η συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων - περίπου το ήμισυ των κερδών προέρχεται από το εξωτερικό - ενώ η ποιότητα ενεργητικού βελτιώνεται, με τον δείκτη NPE στο 2,6% και υψηλή κάλυψη προβλέψεων.

Η κεφαλαιακή θέση ενισχύεται περαιτέρω, με δείκτες άνω των εποπτικών απαιτήσεων και ενεργή διαχείριση κεφαλαίων, ενώ προτείνεται διανομή του 55% των καθαρών κερδών (717 εκατ. ευρώ) μέσω μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών. Παράλληλα, επιταχύνεται η απομείωση του DTC, με στόχο τον μηδενισμό της συμμετοχής του έως το 2031. Για την περίοδο 2026 - 2028, η Eurobank θέτει στόχο απόδοσης ιδίων κεφαλαίων περί το 17% και μέσης ετήσιας αύξησης κερδών ανά μετοχή κοντά στο 10%, με συνολικές διανομές που εκτιμώνται σε 2,6 δισ. ευρώ, ενώ οι βασικές εκτιμήσεις παραμένουν αμετάβλητες παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Ο κ. Καραβίας έδωσε σαφή προσανατολισμό για τον ρόλο του τραπεζικού συστήματος στην επόμενη ημέρα, αναδεικνύοντας τις επενδύσεις ως «πολικό αστέρα» της οικονομικής πολιτικής. Όπως τόνισε, η ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ανάπτυξης και των εισοδημάτων περνά μέσα από τη χρηματοδότηση επενδύσεων, με την τράπεζα να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διοχέτευση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, στη στήριξη μεγάλων έργων και στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, ενώ παράλληλα ενισχύει την ασφαλιστική κουλτούρα και την αποταμίευση, επιδιώκοντας μια πιο ανθεκτική και βιώσιμη οικονομική βάση.

Ζανιάς: Η αβεβαιότητα τείνει να καταστεί η νέα κανονικότητα

«Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η αβεβαιότητα τείνει να καταστεί η νέα κανονικότητα, με διαδοχικές κρίσεις που επηρεάζουν αγορές και κοινωνίες, αλλά ταυτόχρονα ενισχύουν τα «αντισώματα» ανθεκτικότητας», σημείωσε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurobank, κ. Γιώργος Ζανιάς στην ΓΣ, επισημαίνοντας ότι καθοριστικός για τις επιπτώσεις των ενεργειακών διαταραχών δεν είναι τόσο ο βαθμός ανόδου των τιμών, όσο η διάρκεια διατήρησής τους σε υψηλά επίπεδα, καθώς αυτή τροφοδοτεί πληθωριστικές προσδοκίες και αυξάνει τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού.

Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική και υπεραποδίδει της Ευρωζώνης, ωστόσο το αναπτυξιακό της υπόδειγμα εξακολουθεί να στηρίζεται στην κατανάλωση και τον τουρισμό, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για παραγωγικές επενδύσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η Eurobank έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη και πιο διεθνοποιημένη ελληνική τράπεζα, με παρουσία σε τέσσερις χώρες της Ευρωζώνης, υψηλή κερδοφορία - με περίπου το ήμισυ να προέρχεται από το εξωτερικό - και την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ παράλληλα αναπτύσσει πολυδιάστατες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με έμφαση στο δημογραφικό και την εκπαίδευση.

Μέρισμα και buyback άνω των 546 εκατ. ευρώ

Η Γ.Σ. ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους 0,0712 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό) με το συνολικό διανεμόμενο ποσό να ανέρχεται σε 258,67 εκατ. ευρώ. Συνυπολογίζοντας τα 170 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη διανεμηθεί ως ενδιάμεσο μέρισμα, το συνολικό ποσό διανομής διαμορφώνεται σε 428,67 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,1180 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής τέθηκε η 11 Μαΐου 2026.

Επιπλέον, η διοίκηση της τράπεζας θα προχωρήσει στην ενεργοποίηση νέου buyback ύψους μέχρι 288 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια του προγράμματος δεν θα υπερβαίνει τους 12 μήνες από τη λήψη της σχετικής εποπτικής έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ το εύρος τιμών για την απόκτηση μετοχών ορίζεται μεταξύ 0,22 και 10 ευρώ ανά μετοχή. Σε ό,τι αφορά το προηγούμενο πρόγραμμα επαναγοράς που υλοποιήθηκε από το 2025 μέχρι και σήμερα, οι μέτοχοι ενέκριναν την ακύρωση 28.097.019 ιδίων μετοχών. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησης μέρους των ιδίων μετοχών για διάθεση σε στελέχη της διοίκησης ή και στο προσωπικό, καθώς και για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Να σημειωθεί πως θα υλοποιηθεί πενταετές πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης έως 36,4 εκατ. μετοχών (έως 1% του μετοχικού κεφαλαίου), με εκκίνηση τη φετινή χρονιά και αποδέκτες στελέχη και προσωπικό του ομίλου.

Μοιράζει 35,3 εκατ. ευρώ στο προσωπικό

Παράλληλα, η τράπεζα προχωρά σε περαιτέρω σημαντική ενίσχυση του πριμ παραγωγικότητας προς εργαζόμενους και μεσαία - ανώτερα στελέχη της από τα κέρδη χρήσης 2025, διατηρώντας σε πιο συγκρατημένα επίπεδα τα bonus της ανώτατης διοικητικής πυραμίδας.

Η Eurobank προχώρα στη διανομή 35,3 εκατ. ευρώ περίπου σε στελέχη και εργαζομένους της τράπεζας (από 31,7 εκατ. ευρώ από κέρδη χρήσης 2024) από τον λογαριασμό ειδικά αποθεματικά. Το ποσό που κατευθύνεται στους εργαζομένους εμφανίζεται αυξημένο κατά 14% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ για τα ανώτερα στελέχη η αύξηση διαμορφώνεται σε 5%.

Πέραν αυτού υπάρχει αναπροσαρμογή των αμοιβών του προέδρου και των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό επίπεδο ενασχόλησης που απαιτείται από τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και τις διευρυμένες αρμοδιότητές τους σε σχέση με τη διαμόρφωση και την εποπτεία της στρατηγικής του ομίλου.

Ειδικότερα, θα υπάρξει αύξηση των μεικτών αποδοχών του προέδρου του ΔΣ σε 390.000 από 362.000 ευρώ και του μέλους του Δ.Σ. σε 100.000 από 82.000 ευρώ. Σε επίπεδο επιτροπών, οι αμοιβές προέδρων παραμένουν αμετάβλητες, ενώ αυξήσεις καταγράφονται στις αμοιβές των μελών, κυρίως στις Επιτροπές Ελέγχου και Κινδύνων (κατά 5.000 ευρώ) και στις Επιτροπές Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών (κατά 2.500 ευρώ). Αμετάβλητες παραμένουν οι αμοιβές στην Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού.