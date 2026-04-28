Ρωσικό superyacht διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον αποκλεισμό

Ένα superyacht που συνδέεται με έναν από τους βασικούς συμμάχους του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ, παρά τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό του κρίσιμου ναυτιλιακού καναλιού.

Το πολυτελές σκάφος Nord μήκους 142 μέτρων, που συνδέεται με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Αλεξέι Μορντάσοφ, ταξίδεψε από το Ντουμπάι στο Μουσκάτ του Ομάν το Σαββατοκύριακο, ένα από τα λίγα ιδιωτικά πλοία που διήλθαν από τα Στενά, τους τελευταίους μήνες.

Το Ιράν έχει εμπλακεί σε συνομιλίες υψηλού επιπέδου με τη Ρωσία αυτή την εβδομάδα, καθώς η αντιπαράθεσή του με τις ΗΠΑ για το άνοιγμα των Στενών συνεχίζεται. Περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διέρχεται σε ομαλή περίοδο από την πλωτή οδό.

Ο Μορντάσοφ δεν αναφέρεται ως ο επίσημος ιδιοκτήτης του πολυτελούς σκάφους. Ωστόσο, τα αρχεία του Nord δείχνουν ότι καταχωρήθηκε σε μια ρωσική εταιρεία που ανήκε στη σύζυγό του το 2022.

Το Nord, του οποίου η αξία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια δολάρια (370 εκατομμύρια λίρες), αναχώρησε από το Ντουμπάι την Παρασκευή το βράδυ και έφτασε στο Al Mouj, μια μαρίνα στην πρωτεύουσα του Ομάν, την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με στοιχεία του Marine Traffic.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει συμβάλει σε μια απότομη αύξηση των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου, με την τιμή του Brent να ανέρχεται στα 109 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα.

Το Ιράν συνέχισε να περιορίζει τη ναυτιλία μέσω της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα επιβάλουν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Το Nord, με ρωσική σημαία, κατάφερε να περάσει τα Στενά, παρά το γεγονός ότι ιδιωτικά πλοία αποφεύγουν σε μεγάλο βαθμό το στενό από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Ενώ οι μακροπρόθεσμες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν κολλήσει, η Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα επικεντρώθηκε στις διπλωματικές της προσπάθειες στην εδραίωση της σχέσης της με τη Ρωσία.

Υπενθυμίζεται πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φιλοξένησε μια ιρανική αντιπροσωπεία στην Αγία Πετρούπολη τη Δευτέρα, όπου ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί χαιρέτισε την «στρατηγική σχέση» τους.

Ο Πούτιν είπε στον Αραγτσί ότι ο ιρανικός λαός «αγωνίζεται με θάρρος» για την κυριαρχία του απέναντι στις αμερικανικές και ισραηλινές πιέσεις, ανέφερε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Ο Αραγτσί κοινοποίησε φωτογραφίες στο X που τον δείχνουν να χαμογελά και να σφίγγει τα χέρια με τον Πούτιν και τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ. Έγραψε: «Τα πρόσφατα γεγονότα απέδειξαν το βάθος και τη δύναμη της στρατηγικής μας συνεργασίας. Καθώς η σχέση μας συνεχίζει να αναπτύσσεται, είμαστε ευγνώμονες για την αλληλεγγύη και καλωσορίζουμε την υποστήριξη της Ρωσίας στη διπλωματία».

Το Nord, ένα από τα μεγαλύτερα γιοτ στον κόσμο, διαθέτει 20 καμπίνες, πισίνα, υποβρύχιο και ελικοδρόμιο, σύμφωνα με ένα προφίλ στο περιοδικό Superyacht Times.

Ο Μορντάσοφ έχει στοχοποιηθεί από δυτικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Το Χονγκ Κονγκ και οι Μαλδίβες δεν έχουν προηγουμένως κατασχέσει το γιοτ παρά τις εκκλήσεις από δυτικά έθνη να παγώσουν τα περιουσιακά του στοιχεία.

Ο Μορντάσοφ είναι πρόεδρος της μεγαλύτερης εταιρείας χάλυβα και εξόρυξης της Ρωσίας, Severstal.

Με εκτιμώμενη καθαρή αξία περίπου 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων (27 δισεκατομμύρια λίρες), ο Μορντάσοφ είναι ο πλουσιότερος Ρώσος, σύμφωνα με το Forbes.

Δεν είναι σαφές εάν επέβαινε στο Nord ενώ αυτό περνούσε από τα Στενά του Ορμούζ.