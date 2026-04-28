Και η Google στο «παιχνίδι» με το Πεντάγωνο: Η συμφωνία «για απόρρητη τεχνητή νοημοσύνη»

Το Πεντάγωνο υπέγραψε συμφωνίες αξίας έως και 200 εκατομμυρίων δολαρίων η καθεμία με μεγάλα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης το 2025.

Η Google εντάσσεται σε μια ολοένα και αυξανόμενη λίστα εταιρειών τεχνολογίας που έχουν υοπογράψει συμφωνία με το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ για τη χρήση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για απόρρητη εργασία, ανέφερε o ιστότοπος «The Information» σήμερα Τρίτη 28/4, επικαλούμενος πηγή με γνώση του ζητήματος.

Η συμφωνία επιτρέπει στο Πεντάγωνο να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη της Google για «οποιονδήποτε νόμιμο κυβερνητικό σκοπό», πρόσθεσε το δημοσίευμα, όπως συμβαίνει με την OpenAI και την xAI του Elon Musk, οι οποίες έχουν επίσης, συμφωνίες για την προμήθεια μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για απόρρητη χρήση.

Τα απόρρητα δίκτυα χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση ενός φάσματος ευαίσθητων εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού αποστολών και του καθορισμού στόχων για χρήση όπλων.

Το Πεντάγωνο υπέγραψε συμφωνίες αξίας έως και 200 εκατομμυρίων δολαρίων η καθεμία με μεγάλα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης το 2025, συμπεριλαμβανομένων των Anthropic, OpenAI και Google. Το Πεντάγωνο επιδιώκει να διατηρήσει κάθε ευελιξία στην άμυνα και να μην περιορίζεται.

Η συμφωνία με τη Google απαιτεί να βοηθά στην προσαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας και των φίλτρων τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης.

Η σύμβαση περιλαμβάνει διατύπωση που αναφέρει ότι «τα μέρη συμφωνούν ότι το Σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης δεν προορίζεται και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εγχώρια μαζική επιτήρηση ή αυτόνομα όπλα (συμπεριλαμβανομένης της επιλογής στόχου) χωρίς κατάλληλη ανθρώπινη εποπτεία και έλεγχο», σύμφωνα με την έκθεση, αλλά προσθέτει επίσης ότι η «συμφωνία δεν παρέχει κανένα δικαίωμα ελέγχου ή άσκησης βέτο στη νόμιμη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων της κυβέρνησης».

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει το δημοσίευμα. Επίσης, η Alphabet και το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, το οποίο έχει πλέον μετονομαστεί σε υπουργείο Πολέμου από τον Αμερικανικό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Εκπρόσωπος της Google Public Sector, της μονάδας που χειρίζεται τις υποθέσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ, δήλωσε στο «The Information» ότι η νέα συμφωνία αποτελεί τροποποίηση της υπάρχουσας σύμβασής της.

Το Reuters είχε αναφέρει νωρίτερα ότι το Πεντάγωνο πιέζει κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η OpenAI και η Anthropic, να διαθέσουν τα εργαλεία τους σε απόρρητα δίκτυα χωρίς τους τυπικούς περιορισμούς που ισχύουν για τους χρήστες.