Συρρικνώθηκαν περαιτέρω οι πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών το 2025

Στα περιοδικά, οι σημαντικότερες μεταβολές, παρατηρούνται στις πωλήσεις των τηλεοπτικών και παιδικών, όπου καταγράφεται μείωση κατά 9,6% και 17,1% αντίστοιχα.

Περαιτέρω συρρίκνωση εμφάνισαν το 2025 οι συνολικές πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ειδικότερα, οι εφημερίδες απώλεσαν 2.894.569 φύλλα σε σχέση με το 2024 (μείωση 11,7%), ενώ μείωση παρατηρείται και σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες. Στο σύνολο των πολιτικών εφημερίδων καταγράφεται μείωση 11,2%, στις οικονομικές 5,3%, στις αθλητικές 13,7% και στις λοιπές 23,1%. Σημειώνεται ότι κατά τη σύγκριση του 2024 με το 2023, παρατηρήθηκε μείωση κατά 12,4% στις συνολικές πωλήσεις των εφημερίδων.

Ίδια πορεία ακολούθησαν και τα περιοδικά, που απώλεσαν 933.933 τεύχη σε σχέση με το 2024 (μείωση 8,8% στις συνολικές πωλήσεις περιοδικών). Μείωση υπήρξε σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες περιοδικών, πλην των γυναικείων (αύξηση 5,6%). Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2024 σε σχέση με το 2023, παρατηρήθηκε μείωση 14,9% στις συνολικές πωλήσεις των περιοδικών. Στις κατηγορίες με τον μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων το 2025, οι σημαντικότερες μεταβολές σε απόλυτες τιμές, παρατηρούνται στις πωλήσεις των τηλεοπτικών περιοδικών και των παιδικών περιοδικών, στις οποίες καταγράφεται μείωση κατά 9,6% και 17,1% αντίστοιχα.