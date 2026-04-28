Ιράν: «Οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον σε θέση να υπαγορεύσουν την πολιτική τους σε ανεξάρτητες χώρες»

Η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον σε θέση να «υπαγορεύσουν την πολιτική τους» σε άλλες χώρες, την ώρα που η Ουάσινγκτον εξετάζει νέα ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πλέον σε θέση να υπαγορεύσουν τη πολιτική τους στις ανεξάρτητες χώρες», δήλωσε ο υφυπουργός Αμυνας του Ιράν Ρεζά Ταλάι-Νικ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν. Η Ουάσινγκτον οφείλει να εγκαταλείψει τις «παράνομες και παράλογες απαιτήσεις», πρόσθεσε ο ιρανός αξιωματούχος που συμμετέχει σε σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης στην πρωτεύουσα του Κιργιζιστάν, το Μπισκέκ.

«Το Ιράν είναι έτοιμο να μοιραστεί τις ικανότητες των αμυντικών του όπλων με «ανεξάρτητες χώρες, ιδιαίτερα με μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης», δήλωσε επίσης ο ιρανός υφυπουργός Αμυνας.

«Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε τις εμπειρίες της αμερικανικής ήττας με άλλα μέλη του οργανισμού», είπε ο Ρεζά Ταλάι-Νικ απευθυνόμενος στους υπουργούς Αμυνας των χωρών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.

Ο ιρανός υφυπουργός Άμυνας έχει πρόσφατα συνομιλίες με αξιωματούχους της Ρωσίας και της Λευκορωσίας. Η Μόσχα και το Μινσκ δήλωσαν κατά την διάρκεια των επαφών αυτών ότι θα συνεχίσουν την συνεργασία με την Τεχεράνη.

Το Ιράν πολέμησε έναν πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του. Οι εχθροπραξίες έπαυσαν στις αρχές του Απριλίου με την εφαρμογή μίας εύθραυστης εκεχειρίας.

Οι ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά την διάρκεια της σύρραξης κύματα drones και πυραύλων κατά αμερικανικών βάσεων στις χώρες του Κόλπου και κατά ισραηλινών στόχων, καταρρίπτοντας παράλληλα αμερικανικούς αεροπορικούς στόχους στον εναέριο χώρο του, κυρίως drones.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ