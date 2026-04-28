Παπαθανάσης: Εντός Μαΐου η επιλεξιμότητα για το «Ανακαινίζω»

Σε 400.000 εν δυνάμει επιλέξιμα κλειστά σπίτια ηλικίας ως το 1990, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, για τη διαδικασία επιδότησης ανακαίνισης που ξεκινά ως το τέλος Μαΐου με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και συνεχίζεται με τις αιτήσεις από 1η Σεπτεμβρίου. «Ως τέλος Μαΐου θα ανοίξει το θέμα της επιλεξιμότητας. Επομένως θα μπορείτε να μπείτε μέσω του gov.gr και να δείτε αν είστε επιλέξιμος για να πάρετε αυτό το πρόγραμμα», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Σχετικά με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια είναι στις 2 Ιουνίου, αλλά, όπως διευκρίνισε ο κ. Παπαθανάσης η εκταμίευση μπορεί να συνεχιστεί. Μέχρι τις 29 Μαΐου ισχύει το δανειακό σκέλος για τις επιχειρήσεις, ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης υπενθυμίζοντας ότι δόθηκε παράταση στο πρόγραμμα τον Απρίλιο και η κυβέρνηση θα υποβάλλει αίτημα αναθεώρησης στο Εcofin του ερχόμενου Ιουλίου. «Μαζί με το «Σπίτι 1», πάνω από 23.500 συμπολίτες μας έχουν βρει σπίτι με δόση χαμηλότερη ενός ενοικίου και αυτό διαπιστώνεται και στην περιφέρεια, ειδικά σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα», ανέφερε ο Νίκος Παπαθανάσης.

Ανακαίνιση με επιδότηση 300 ευρώ ανα τετραγωνικό

Είναι το πρώτο ανάλογο πιλοτικό πρόγραμμα στην Ευρώπη για σπίτια κλειστά για δύο χρόνια και επιτεύχθηκε από τον Πρωθυπουργό, τόνισε ο Νίκος Παπαθανάσης για το πρόγραμμα επιδότησης ανακαίνισης σπιτιών που κατασκευάστηκαν πριν από το 1990 δίνοντας διευκρινίσεις και παραδείγματα για τη διαδικασία.

Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις αφού θα έχει προηγηθεί η διαδικασία επιλεξιμότητας που ξεκινά ως τα τέλη Μαΐου, μέσω gov.gr. Tο διάστημα είναι σημαντικό για να προετοιμαστεί όποιος έχει επιλεξιμότητα για τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, όπως το ενεργειακό πιστοποιητικό, είπε ο Νίκος Παπαθανάσης. To όριο των τετραγωνικών είναι στα 120 και αναλογούν 300 ευρώ ανα τετραγωνικό μέτρο, για επιδοτήσεις συνολικού ύψους 36.000 ευρώ.

Το ποσοστό για ενεργειακή αναβάθμιση είναι 20%. «Τα προηγούμενα προγράμματα επιδοτούσαν μόνο ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά τα παλιά σπίτια δε χρειάζονται μόνο ενεργειακή αναβάθμιση. Θέλουν και μια νέα κουζίνα, πλακάκια θέλουν διάφορα», είπε ο κ. Παπαθανάσης. Από την χαμηλή κατανάλωση ρεύματος έχουν αναγνωριστεί ως εν δυνάμει επιλέξιμα 200.000 σπίτια και επιπλέον 200.000 δεν έχουν σύνδεση με τη ΔΕΗ, επομένως εν δυνάμει επιλέξιμα είναι 400.000 σπίτια, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση.