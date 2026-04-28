Στις αγορές η Alpha Bank με «πράσινο» ομόλογο για 500 εκατ. ευρώ

Η Alpha Bank προχωρά, στο πλαίσιο του ευρύτερου πλάνου χρηματοδότησής της, σε νέα συναλλαγή στις διεθνείς αγορές, με την έκδοση senior preferred green ομολόγου διάρκειας 6 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη (6NC5).

Το προσδοκώμενο μέγεθος της έκδοσης διαμορφώνεται περί τα 500 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της Τράπεζας για βιώσιμη χρηματοδότηση και διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίων. Τη συναλλαγή συντονίζουν ως Joint Bookrunners οι επενδυτικές τράπεζες AXIA Ventures, UniCredit, Crédit Agricole, Commerzbank, Morgan Stanley, Goldman Sachs και Nomura.