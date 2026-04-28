Πτώση 12% στα κέρδη της Novartis το α' τρίμηνο

Η αναδιάρθρωση που επιχειρεί ο Βας Ναρασίμχαν, με στόχο να μετατρέψει τη Novartis αποκλειστικά σε παραγωγό καινοτόμων συνταγογραφούμενων φαρμάκων, δοκιμάζεται.

Χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών ήταν τα κέρδη που ανακοίνωσε για το α' τρίμηνο η Novartis, καθώς ο ανταγωνισμός των γενοσήμων «χτύπησε» ορισμένα από τα δημοφιλέστερα φάρμακά της.

Ειδικότερα, τα λειτουργικά κέρδη της ελβετικής φαρμακευτικής εταιρείας έκαναν «βουτιά» 12% στα 4,9 δισ. δολάρια. Οι αναλυτές σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν κέρδη 5,18 δισ. δολαρίων. Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 1%, καταγράφοντας την πρώτη πτώση εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Η αναδιάρθρωση που επιχειρεί ο Διευθύνων Σύμβουλος Βας Ναρασίμχαν, με στόχο να μετατρέψει τη Novartis αποκλειστικά σε παραγωγό καινοτόμων συνταγογραφούμενων φαρμάκων, δοκιμάζεται καθώς η εταιρεία διανύει μία περίοδο με το μεγαλύτερο «κενό πατέντας» στην ιστορία της, καθώς χάνει την αποκλειστικότητα για το φάρμακο καρδιακών παθήσεων Entresto και άλλων παλαιότερων πετυχημένων φαρμάκων.

Σε αυτή τη στρατηγική, εντάσσεται και μία σειρά συμφωνιών και εξαγορών. Το προηγούμενο τρίμηνο, η Novartis ολοκλήρωσε την εξαγορά της Avidity Biosciences έναντι 12 δισ. δολαρίων, που αποτελεί την μεγαλύτερη εξαγορά της σε διάστημα άνω των 10 ετών, προκειμένου να αποκτήσει μια πλατφόρμα που μπορεί να μεταφέρει φάρμακα απευθείας στα μυϊκά κύτταρα.

Επιπλέον, η Novartis έχει δεσμευτεί να κατασκευάσει επτά νέες εγκαταστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου ύψους 23 δισ. δολαρίων για την ενίσχυση της παραγωγικής της παρουσίας στη χώρα και τη μείωση των πιέσεων από τους δασμούς που προωθεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.