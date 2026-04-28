Στουρνάρας: Θετικές οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας - Κάλεσμα για συνέχιση μεταρρυθμίσεων

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΤτΕ, δεν πρέπει να υπαναχωρήσουμε στις μεταρρυθμίσεις που αποδείχθηκαν αποτελεσματικές κατά τις προηγούμενες περιόδους αναταραχής.

Θετικές παραμένουν οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παρά τους ισχυρούς κλυδωνισμούς και την αυξημένη αβεβαιότητα εκτίμησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στο Επίσημο Δείπνο στο πλαίσιο της Άτυπης Συνεδρίασης της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής της ΕΕ στην Αθήνα, στέλνοντας μήνυμα για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν πρέπει να υπαναχωρήσουμε στις μεταρρυθμίσεις που αποδείχθηκαν αποτελεσματικές κατά τις προηγούμενες περιόδους αναταραχής. Το εποπτικό και κανονιστικό μας πλαίσιο έχει ενισχύσει σημαντικά την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος και δεν θα πρέπει να υπονομευθεί - θα πρέπει όμως να εφαρμόζεται με επαρκή ευελιξία ώστε να αυξηθεί η εποπτική αποτελεσματικότητα.

«Ταυτόχρονα, πρέπει να επιταχύνουμε τις πρωτοβουλίες που μέχρι στιγμής φανήκαμε απρόθυμοι να υλοποιήσουμε πλήρως - κυρίως την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων. Παράλληλα, πρέπει να προχωρήσουμε με ταχείς ρυθμούς στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, προκειμένου να προωθήσουμε τη βαθύτερη ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, να στηρίξουμε τις διασυνοριακές τραπεζικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες και, τελικά, να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ευρώπης» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο Στουρνάρας υπενθύμισε στους συνδαιτυμόνες του ότι έχει διατελέσει τακτικό μέλος της προκατόχου της, της Νομισματικής Επιτροπής της ΕΕ, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών από το 1994 έως το 2000. Όπως υπογράμμισε ο επικεφαλής της ΤτΕ, μετά την κρίση, η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε όλα τα μέτωπα: