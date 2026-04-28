Unicef: Το Αφγανιστάν κινδυνεύει να χάσει 25.000 γυναίκες υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς

Σύμφωνα με την έκθεση της Unicef, παρατηρείται ραγδαία μείωση στον αριθμό των γυναικών που εργάζονται στην εκπαίδευση και την υγεία.

Το Αφγανιστάν κινδυνεύει να χάσει περισσότερες από 25.000 γυναίκες υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς ως το 2030, αν δεν αρθούν οι περιορισμοί που επιβάλλουν οι Ταλιμπάν στην εκπαίδευση των κοριτσιών και την εργασία των γυναικών, σύμφωνα με νέα έκθεση της Unicef που δόθηκε χθες, Δευτέρα, στη δημοσιότητα.

Οι Ταλιμπάν έχουν περιορίσει σημαντικά τον αριθμό των γυναικών που εργάζονται στον δημόσιο τομέα και επιτρέπουν στα κορίτσια να φοιτούν στο σχολείο μέχρι την ηλικία των 12 ετών.

Αυτοί οι περιορισμοί, σύμφωνα με την έκθεση, έχουν ήδη επηρεάσει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο κορίτσια - αριθμός που αναμένεται να διπλασιαστεί ως το 2030, αν δεν αλλάξει κάτι. Η Unicef ζήτησε από τους Ταλιμπάν να άρουν τους περιορισμούς που έχουν επιβάλει από το 2021, όταν επέστρεψαν στην εξουσία στο Αφγανιστάν.

Έως 20.000 γυναίκες εκπαιδευτικοί και 5.400 υγειονομικοί ενδέχεται να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους ως το 2030, προσθέτει η έκθεση, η οποία εκτιμά ότι οι αριθμοί αυτοί αντιστοιχούν σχεδόν στο 25% του εργατικού δυναμικού του Αφγανιστάν το 2021. Μέχρι και 9.600 υγειονομικοί ενδέχεται να αποχωρήσουν ως το 2035.

«Το Αφγανιστάν δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει μελλοντικές εκπαιδευτικούς, νοσηλεύτριες, γιατρούς, μαίες και κοινωνικές λειτουργούς που προσφέρουν βασικές υπηρεσίες», δήλωσε η Κάθριν Ράσελ εκτελεστική διευθύντρια της Unicef. «Αυτή θα είναι η πραγματικότητα, αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των κοριτσιών από την εκπαίδευση», εκτίμησε.

Οι γυναίκες υγειονομικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις γυναίκες ασθενείς και στα σχολεία θηλέων εργάζονται κυρίως γυναίκες εκπαιδευτικοί, επισημαίνει η έκθεση.

Οι ντε φάκτο αρχές του Αφγανιστάν θα πρέπει να διασφαλίσουν την κατάρτιση των γυναικών και να τους επιτρέψουν να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, τόνισε η UNICEF.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ