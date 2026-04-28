Μνημόνιο συνεργασίας ΒΕΘ - ΕΑΤ για στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Τα δύο μέρη συμπράττουν με στόχο τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, μέσω της προώθησης και αξιοποίησης χρηματοδοτικών και μη χρηματοδοτικών εργαλείων.

Μνημόνιο συνεργασίας για την ενθάρρυνση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, μέσω στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, υπέγραψαν ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Μάριος Παπαδόπουλος, και η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB), Ισμήνη Παπακυρίλλου, στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του ΒΕΘ, τα δύο μέρη συμπράττουν με στόχο τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, μέσω της προώθησης και αξιοποίησης χρηματοδοτικών και μη χρηματοδοτικών εργαλείων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, της διευκόλυνσης πρόσβασης των επιχειρήσεων σε γνώση και δίκτυα, καθώς και της ενίσχυσης της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της εξωστρέφειας.

Η συνεργασία βασίζεται σε τέσσερις κύριους άξονες, που στοχεύουν στην ουσιαστική ενίσχυση των επιχειρήσεων-μελών του ΒΕΘ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η τακτική ενημέρωση των μελών για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα, εργαλεία και πρωτοβουλίες της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, καθώς και για τις δυνατότητες αξιοποίησης μη χρηματοδοτικών υπηρεσιών υποστήριξης.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη διευκόλυνση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε δράσεις και εκδηλώσεις που προάγουν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Οι δύο πλευρές θα προχωρούν, επίσης, σε συνδιοργάνωση ή υποστήριξη ενημερωτικών ημερίδων, webinars, σεμιναρίων, workshops και εκπαιδευτικών δράσεων, με επίκεντρο τη χρηματοδότηση των ΜμΕ, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την επιχειρηματική ανάπτυξη.

Προβλέπεται επίσης η ευρεία διάχυση της πληροφορίας μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας των συνεργαζόμενων φορέων, σχετικά με δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται είτε από κοινού είτε αυτόνομα, με στόχο τη στήριξη και ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Μάριος Παπαδόπουλος, τόνισε ότι η συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αποτελεί στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια του Επιμελητηρίου να αναδείξει λύσεις χρηματοδότησης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της μικρής επιχείρησης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη, την καινοτομία και την εξωστρέφεια των μελών του.

Από την πλευρά της, η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Ισμήνη Παπακυρίλλου, παρουσίασε τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υπογράμμισε ότι η ενίσχυσή τους αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η στήριξη της βιοτεχνίας, ως κρίσιμου πυλώνα της οικονομίας, και ο εκσυγχρονισμός της μέσω στοχευμένων δράσεων και εργαλείων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ΜμΕ.