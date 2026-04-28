Ανησυχία για την ιδιωτική πίστη: Αυξάνονται τα στοιχήματα των short sellers σε μετοχές ασφαλειών ζωής

Τα στοιχήματα των short sellers υπέρ της πτώσης των αμερικανικών μετοχών του κλάδου ασφάλειας ζωής υπερδιπλασιάστηκαν τον τελευταίο χρόνο, φτάνοντας τα 5 δισ. δολάρια.

Τα στοιχήματα των short sellers υπέρ της πτώσης των αμερικανικών μετοχών του κλάδου ασφάλειας ζωής υπερδιπλασιάστηκαν τον τελευταίο χρόνο, φτάνοντας τα 5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της ORTEX που ανέλυσε το Reuters, μια κίνηση που οι αναλυτές λένε ότι εν μέρει αντανακλά τις ανησυχίες σχετικά με την έκθεση στον αδιαφανή ιδιωτικό πιστωτικό τομέα.

Η ανησυχία για την ιδιωτική πίστη -τον δανεισμό σε εταιρείες από μη τραπεζικά ιδρύματα, όπως ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων- έχει επηρεάσει το κλίμα στις αγορές τους τελευταίους μήνες, αφού διαπιστώθηκε ότι διαχειριστές χαρτοφυλακίων κατείχαν χρέη από πτωχευμένες αυτοκινητοβιομηχανίες και έναν βρετανικό πάροχο στεγαστικών δανείων που κατηγορήθηκε για απάτη.

«Οι ανησυχίες δεν έχουν να κάνουν με ένα μεμονωμένο συμβάν, αλλά με πιθανές διαρθρωτικές ευπάθειες, καθώς αυτή η κατηγορία assets (ιδιωτικής πίστης) έχει πολύ λιγότερη ρύθμιση και εποπτεία από το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα», εξηγεί ο Daniel Loughney, επικεφαλής τομέα σταθερού εισοδήματος της Mediolanum International Funds.

Στοιχεία του κλάδου που επικαλείται το Reuters δείχνουν ότι οι ιδιωτικές πιστώσεις μεταξύ των αμερικανικών ασφαλιστικών εταιρειών ζωής και συντάξεων έχουν υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία δέκα χρόνια. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει επίσης, αναφέρει ότι περίπου το 35% των ισολογισμών των αμερικανικών ασφαλιστικών εταιρειών ζωής συνδέονται με τέτοια περιουσιακά στοιχεία.

Η ελκυστικότητα της ιδιωτικής πίστωσης έγκειται στην ικανότητά της να δημιουργεί υψηλότερες αποδόσεις και σταθερές μακροπρόθεσμες αποδόσεις, ευθυγραμμιζόμενη με την ανάγκη των ασφαλιστών να χρηματοδοτήσουν μελλοντικές πληρωμές.

Τα hedge funds έχουν «μυριστεί» την ευκαιρία αυξάνοντας τις short θέσεις σε μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες ζωής των ΗΠΑ. Οι υπολογισμοί του Reuters δείχνουν ότι οι traders πρόσθεσαν σχεδόν 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε short bets τον τελευταίο χρόνο σε δέκα κορυφαίες εταιρείες, ανεβάζοντας το σύνολο σε περίπου 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτός ο σκεπτικισμός αντικατοπτρίζεται επίσης στην ευρύτερη απόδοση της αγοράς. Ο δείκτης ασφαλειών S&P 500 των ΗΠΑ έχει μειωθεί σχεδόν κατά 5% μέχρι στιγμής φέτος, υποαποδίδοντας σε σχέση με τον ευρύτερο S&P 500, ο οποίος έχει καταγράψει κέρδος περίπου 4,7%. Οι αναλυτές της Barclays, τους οποίους επικαλείται το Reuters, εκτιμούν ότι τα κέρδη ανά μετοχή για μια ομάδα 15 ασφαλιστικών εταιρειών ζωής των ΗΠΑ θα μπορούσαν να μειωθούν κατά σχεδόν 7% φέτος. Οι αγορές φαίνεται να προεξοφλούν ένα σχετικά σοβαρό σενάριο, που ενδεχομένως να περιλαμβάνει ύφεση ή ζημίες που συνδέονται με ιδιωτικά πιστωτικά πορίσματα..