Στάση αναμονής στο Χρηματιστήριο της Αθήνας - Οριακές μεταβολές και εναλλαγές προσήμου

Με μεγάλη επιφυλακτικότητα κινούνται την Τρίτη τόσο οι ευρωπαϊκές αγορές όσο και το Χρηματιστήριο της Αθήνας. Οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής, αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία του πολέμου στο Ιράν, για την οποία δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να παρακολουθούν στενά τη ροή των ειδήσεων.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας για τις αγορές και, όσο παρατείνεται, όπως σχολιάζουν ξένοι αναλυτές, τόσο ενισχύεται ο κίνδυνος δευτερογενών επιδράσεων στον πληθωρισμό, οι οποίες κάποια στιγμή δεν θα μπορούν πλέον να θεωρηθούν προσωρινές, καθώς και η πίεση στην ανάπτυξη. Πρόκειται για έναν δυσμενή συνδυασμό, ιδιαίτερα για την Ευρωζώνη.

Σήμερα η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, με το ένα τρίτο των μελών του διοικητικού συμβουλίου να τάσσεται υπέρ μιας αύξησης. Τις επόμενες ημέρες στο επίκεντρο θα βρεθούν οι Fed, ΕΚΤ και BoE.

Πέραν από τον πόλεμο στο Ιράν, το ενδιαφέρον των αγορών είναι πιθανό να στραφεί σήμερα και στη γερμανική πολιτική σκηνή, όπου ολοκληρώνεται η έκτακτη διήμερη κρίσιμη σύσκεψη των CDU και CSU, την ώρα που εντείνονται οι αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της κυβερνητικής συμμαχίας. Το προηγούμενο διάστημα, οι εντάσεις μεταξύ του συνασπισμού CDU/CSU και του SPD οξύνθηκαν αισθητά, με ανοιχτές συγκρούσεις για ζητήματα όπως η φορολογική πολιτική, οι συντάξεις, η υγειονομική μεταρρύθμιση και κυρίως η αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Μάλιστα, ο Γερμανός Καγκελάριος κατηγόρησε ανοιχτά το SPD ότι μπλοκάρει μεταρρυθμίσεις. Οι δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ κορυφαίων στελεχών έχουν ενισχύσει την εικόνα πολιτικής παράλυσης, ενώ το ήδη δύσκολο οικονομικό περιβάλλον περιορίζει τα περιθώρια συμβιβασμών.

Σε αυτό το κλίμα, οι βασικοί δείκτες σε Φρανκφούρτη και Παρίσι κινούνται με οριακές μεταβολές και εναλλαγές προσήμου, ενώ ο βρετανικός FTSE100 καταγράφει μικρά κέρδη περί του 0,2%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.217,51 μονάδες με απώλειες 0,20%. Κινούμενος με εναλλαγές προσήμου σε στενό εύρος διακύμανσης, ο ΓΔ βρέθηκε νωρίτερα να ενισχύεται οριακά έως τις 2.229 μονάδες.

Με εναλλαγές προσήμου κινείται και ο δείκτης των τραπεζών, που αυτή τη στιγμή σημειώνει οριακή άνοδο 0,13% στις 2.554,12 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ η Τρ. Κύπρου ενισχύεται 0,55% στα 9,16 ευρώ, η Optima βρίσκεται στο +0,44% και τα 9,14 ευρώ, ενώ ακολουθούν ΕΤΕ και Eurobank ενισχυμένες 0,25% και 0,13% αντίστοιχα. Στον αντίποδα βρίσκονται οι Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς με οριακές απώλειες 0,36% και 0,07% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1,4 με 43 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 60 σε αρνητικό και 45 αμετάβλητους.

Ο συνολικός τζίρος λίγο μετά τις 11:30 διαμορφώνεται σε 25,41 εκατ. ευρώ, με το 50% περίπου να αφορά συναλλαγές στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, η εικόνα είναι μικτή. Ξεχωρίζουν τα κέρδη περί του 1% των Motor Oil, ΟΤΕ και Lamda Development, ενώ σε μικρότερο ποσοστό ενισχύονται οι μετοχές των ΔΑΑ (+0,50%), Σαράντης (+0,41%), Metlen (+0,34%) και Coca-Cola HBC (+0,10%).

Στον αντίποδα βρίσκεται η Aegean με απώλειες 6,75% στα 11,75 λόγω αποκοπής μερίσματος. Viohalco και Cenergy ακολουθούν πτωτικά σε ποσοστό 1,91% και 1,20% αντίστοιχα, ενώ με μικρότερες απώλειες διαπραγματεύονται οι Aktor (-0,90%), Allwyn (-0,53%), Helleniq Energy (-0,47%), ΕΥΔΑΠ (-0,39%), καθώς και οι Jumbo, ΔΕΗ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που υποχωρούν περί του 0,3%. Μικρότερες οι απώλειες για ElvalHalcor (-0,13%) και Τιτάν (-0,09%).