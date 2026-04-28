Νέα πτώση για τον χρυσό - «Γλιστρά» σε χαμηλό τριών εβδομάδων

Οι επενδυτές θα επικεντρωθούν στις ανακοινώσεις των Fed, (Τετάρτη) ΕΚΤ και ΒοΕ (Πέμπτη) με φόκους στο κόστος δανεισμού.

Σε χαμηλό τριών εβδομάδων υποχωρεί ο χρυσός την Τρίτη, καθώς το νέο ράλι του πετρελαίου διατηρεί στα ύψη τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ενώ οι επενδυτές περιμένουν κρίσιμες αποφάσεις από κεντρικές τράπεζες για να διαπιστώσουν εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει αλλάξει το τι μέλλει γενέσθαι με τα επιτόκια. Ο χρυσός στην αγορά σποτ διολισθαίνει 1,1% στα 4.628,88 δολάρια ανά ουγγιά, το χαμηλότερο επίπεδό του από τις 7 Απριλίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Ιουνίου αποδυναμώνονται 1,24% στα 4.636 δολάρια. Το ασήμι στην αγορά σποτ κατρακυλά 3% στα 73,23 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα χάνει 1,5% στα 1.953,50 δολάρια και το παλλάδιο σημειώνει απώλειες 2,1% στα 1.445,50 δολάρια. Οι επενδυτές θα επικεντρωθούν στις ανακοινώσεις των Fed, (Τετάρτη) ΕΚΤ και ΒοΕ (Πέμπτη) με φόκους στο κόστος δανεισμού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι δυσαρεστημένος με την τελευταία ιρανική πρόταση για την επίλυση του πολέμου, ψαλιδίζοντας τις ελπίδες για αποκλιμάκωση των εντάσεων που έχει διαταράξει τον ενεργειακό εφοδιασμό, τροφοδοτώντας πιέσεις στις τιμές. «Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να αποτελούν τον κύριο μοχλό πιέσεων των τιμών του χρυσού. Σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το δολάριο θα αποδυναμωθεί και ο χρυσός πιθανότατα θα κινηθεί ανοδικά», εκτίμησε ο Έντουαρτ Μέιερ, αναλυτής της Marex.

Το αμερικανικό νόμισμα καταγράφει άνοδο και οι τιμές του «μαύρου χρυσού» κυμαίνονται σε τριψήφια νούμερα καθώς η κρίσιμη πλωτή οδός των Στενών του Ορμούζ παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστή. Οι υψηλότερες τιμές του αργού μπορούν να αναθερμάνουν τον πληθωρισμό αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς και παραγωγής, εντείνοντας την πιθανότητα υψηλότερων επιτοκίων.

Η Fed αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο τέλος της διήμερης συνεδρίασής της την Τετάρτη στην έκτη της παύση. «Η Fed σε μεγάλο βαθμό θα τηρήσει στάση αναμονής. Δεν πρόκειται να κάνει τίποτα για τα επιτόκια προς το παρόν», επεσήμανε ο Μέιερ, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να τα μειώσει αργότερα στο τέταρτο τρίμηνο, καθώς «οδεύουμε προς μια παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση».