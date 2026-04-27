Απώλειες στις ευρωαγορές αναμένοντας κεντρικές τράπεζες και πρόοδο στο Ιράν

Με απώλειες έκλεισαν οι περισσότεροι δείκτες στις ευρωαγορές τη Δευτέρα έπειτα από εναλλαγές προσήμων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν και αναμένουν τις αποφάσεις κεντρικών τραπεζών.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε 0,3% στις 608,84 μονάδες με τους επιμέρους κλάδους να εμφανίζουν μεικτά πρόσημα. Σημειώνεται πως την περασμένη εβδομάδα ο δείκτης κατέγραψε πτώση 2,5%, διακόπτοντας ένα σερί τεσσάρων νικηφόρων εβδομάδων. Ο Euro Stoxx 50 σημείωσε πτώση 0,32% στις 5.861 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο δείκτης DAX στην Φρανκφούρτη διολίσθησε 0,14% στις 24.094 μονάδες, ενώ στην Βρετανία ο FTSE 100 έχασε 0,56% στις 10.321 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε απώλειες 0,19% στις 8.141 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 βρέθηκε στο +0,01% στις 17.692 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB ενισχύθηκε κατά 0,04% στις 47.673 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της γερμανικής εταιρείας κατασκευής ανεμογεννητριών Nordex έκλεισε με κέρδη 5,74% ενώ ενδοσυνερδιακά έφτασε έως και +10%, στον απόηχο των ισχυρών αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου. Συγκεκριμένα, η εταιρεία με έδρα το Αμβούργο ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων κατά 11% στα 1,6 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 53,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 7,9 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025.

Επίσης, η Adidas κέρδισε 1,14% μετά την ιστορική νίκη του Κενυάτη δρομέα Σεμπάστιαν Σάουε στον Μαραθώνιο του Λονδίνου, ο οποίος κάλυψε την διαδρομή σε λιγότερο από δύο ώρες, γράφοντας το όνομά του με ολόχρυσα γράμματα στην ιστορία του αθλήματος. Ο Σάουε φορούσε το Adizero Adios Pro Evo 3, ένα ελαφρύ αγωνιστικό παπούτσι που ζυγίζει λίγο περισσότερο από 97 γραμμάρια και το οποίο αναμένεται να γίνει ανάρπαστο τις επόμενες ημέρες.

Στα επιχειρηματικά, η Shell κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της καναδικής ενεργειακής εταιρείας ARC Resources, σε ένα deal 16,4 δισ. δολαρίων, εκτιμώντας πως η συναλλαγή θα δημιουργήσει διψήφιες αποδόσεις και θα τονώσει τις ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή από το 2027. Σύμφωνα με το CNBC, η βρετανική πετρελαϊκή αναμένεται να καταβάλει στους μετόχους της ARC Resources 8,20 καναδικά δολάρια (6,03 δολάρια) σε μετρητά και 0,40247 κοινές μετοχές για κάθε τίτλο που έχουν στην κατοχή τους. Η μετοχή της υποχώρησε 1,66% στο χρηματιστήριο της Βρετανίας.

Σημειώνεται πως την Τετάρτη, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα ανακοινώσει την απόφασή της για τα επιτόκια, ενώ την Πέμπτη την σκυτάλη θα πάρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE).

Στο μέτωπο του πολέμου, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και δύο ακόμη πηγές με γνώση των εξελίξεων που επικαλείται το Axios, το Ιράν κατέθεσε νέα πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και τον τερματισμό της πολεμικής έντασης, αφήνοντας ωστόσο τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα σε μεταγενέστερο στάδιο.