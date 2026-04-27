Jefferies: Πιθανές εισροές 1,3 δισ. δολαρίων σε εννέα μετοχές φέρνει η αναβάθμιση από STOXX

Με τα σημερινά δεδομένα, εννέα ελληνικές μετοχές θα μπορούσαν δυνητικά να καταστούν επιλέξιμες για ένταξη στους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες της STOXX καθώς και στους αντίστοιχους κλαδικούς δείκτες τους. Μέγάλοι ωφελημένοι οι τίτλοι των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Τις επιλέξιμες ελληνικές μετοχές για ένταξη στους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες του STOXX, καθώς και τις δυνητικές κεφαλαιακές ροές, μετά την απόφαση για αναταξινόμηση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, χαρτογραφεί σε προσομοίωσή της η Jefferies.

Σήμερα, 33 ελληνικές εισηγμένες συμμετέχουν στον δείκτη Total Market Index της STOXX, με συνολική free float κεφαλαιοποίηση 66,7 δισ. ευρώ. Από αυτές, οι εννέα μεγαλύτερες θα μπορούσαν δυνητικά να καταστούν επιλέξιμες για ένταξη στους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες της STOXX, όπως ο STOXX Europe 600 και ο EURO STOXX, καθώς και στους αντίστοιχους κλαδικούς δείκτες τους.

Με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις, το όριο αυτόματης εισόδου διαμορφώνεται περίπου στα 2,56 δισ. ευρώ σε κεφαλαιοποίηση free float, σύμφωνα με τη Jefferies. Η ημερομηνία cut-off για το rebalancing του Σεπτεμβρίου είναι η 31η Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία θα αξιολογηθούν όλες οι μετοχές βάσει των κριτηρίων των δεικτών.

«Η εξέλιξη αυτή ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ελληνικής αγοράς στους διεθνείς δείκτες και ενδέχεται να λειτουργήσει ως επιπλέον μοχλός προσέλκυσης θεσμικών κεφαλαίων προς το Χρηματιστήριο Αθηνών» σημειώνουν οι αναλυτές της Jefferies.

Εκτιμήσεις για τις ροές κεφαλαίων

Οι πρώτες εκτιμήσεις της Jefferies κάνουν λόγο για δυνητική παθητική ζήτηση ύψους περίπου 1,3 δισ. δολαρίων, με τις ελληνικές τράπεζες να εμφανίζονται ως οι βασικοί ωφελημένοι της αναβάθμισης. Ο λόγος είναι η αυξημένη συμμετοχή και παρακολούθηση στον τραπεζικό δείκτη SX7E, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εισροές άνω του 1 δισ. δολαρίων συνολικά προς τις μετοχές των ΕΤΕ, Eurobank, Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank.

Στην προσομοίωση της Jefferies η Εθνική Τράπεζα εμφανίζεται πρώτη στη σχετική κατάταξη, ξεπερνώντας την απαιτούμενη κεφαλαιοποίηση κατά 363%, ενώ οι εκτιμώμενες παθητικές εισροές διαμορφώνονται στα 332,4 εκατ. δολάρια. Ακολουθεί η Eurobank με πιθανές εισροές 262,8 εκατ. δολαρίων, η Πειραιώς με πιθανές εισροές 245,3 εκατ. δολαρίων και η Alpha Bank με πιθανές εισορές164,1 εκατ. δολαρίων.

Στα μη τραπεζικά blue chips, η Metlen εμφανίζεται με κεφαλαιοποίηση 36% πάνω από το εκτιμώμενο όριο, και πιθανές εισροές 68,7 εκατ. δολαρίων. Η ΔΕΗ εμφανίζεται με κεφαλαιοποίηση 27% πάνω από το εκτιμώμενο όριο, και πιθανές εισροές 63,9 εκατ. δολαρίων. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εμφανίζεται με κεφαλαιοποίηση περίπου 15% πάνω από το εκτιμώμενο όριο, και πιθανές εισροές 60,4 εκατ. δολαρίων, ενώ ο ΟΤΕ εμφανίζεται 8% πάνω από το εκτιμώμενο όριο, με πιθανές εισροές 50,4 εκατ. δολαρίων.

Πιο οριακή η θέση Jumbo, μόλις 2% υψηλότερα από το επίπεδο εισόδου και εκτιμώμενες εισροές 46,5 εκατ. δολαρίων. Αντίστοιχα, η Allwyn εμφανίζεται χαμηλότερα, περίπου 5% κάτω από το όριο, με πιθανές εισροές 44,3 εκατ. δολαρίων, ενώ η Motor Oil υπολείπεται 12% του ορίου, με εκτιμώμενες παθητικές εισροές της τάξης των 40 εκατ. δολαρίων.

Αρκετά χαμηλότερα από το εκτιμώμενο όριο εισόδου κατατάσσονται, μεταξύ άλλων, οι Τιτάν, Optima, Helleniq Energy, ΔΑΑ, Lamda Development, Aktor, Viohalco, Aegean και Σαράντης.